"Iréne Papas a görög szépséget testesítette meg a képernyőn és a színpadon" - írta méltatásában Lina Mendoni kulturális miniszter. Az idős színésznő egészsége az utóbbi időben törékeny volt, de a közleményből nem derül ki, hogy közvetlenül mi okozta a halálát.



A színésznő Athénban végezte tanulmányait, majd 1948-ban lépett színpadra. Az ötvenes évektől szerepelt filmekben, de sztárrá az 1964-es Zorba, a görög című filmmel vált, amelynek címszerepét Anthony Quinn játszotta.



Iréne Papas hat évtizedes pályafutása alatt mintegy nyolcvan produkcióban szerepelt, köztük a Navarone ágyúi, Az üzenet, az Elektra és az Antigoné című alkotásokban. Olyan neves partnerei voltak a filmvásznon, mint Richard Burton, Kirk Douglas, James Cagney és Jon Voigt. Olaszországban is rendkívül népszerű volt, filmeket és tévésorozatokat is forgatott ott. Az 1968-ban bemutatott, a magyar tévében is nagy sikerrel vetített Odüsszeia című sorozatban ő játszotta Pénelopét.



Marlon Brando halála után árulta el Iréne Papas - a Corriere della Sera olasz lapnak adott interjújában -, hogy ő volt élete nagy szerelme. Olaszországban találkozott vele 24 éves korában.

"Szerettük egymást és ebben a mozinak nem volt szerepe. Nem játszottunk együtt soha egyetlen filmben sem. Ő volt életem nagy szenvedélye, a legjobban őt szerettem és becsültem" - mondta el 2004-ben.

Énekesnőként szintén sikeres volt. Több alkalommal dolgozott együtt az Oscar-díjas görög zeneszerzővel, Vangelisszel is.



Alakításait számos díjjal ismerték el, 1961-ben elnyerte a legjobb színésznő trófeáját a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, 2009-ben pedig Arany Oroszlán-életműdíjat kapott a Velencei Filmfesztiválon.