Kék fény (1932)

Leni Riefenstahl különös alakja a mozitörténetnek: ő volt az egyik első filmrendezőnő, páratlan tehetséggel alkotott egyedi filmeket, ugyanakkor a pályája egy szakaszában a hitleri Németország propagandájának szolgálatába állította a képességeit. A Kék fény még ezen szomorú fejlemények előtt készült, és a magyar Balázs Béla is közreműködött benne íróként és segédrendezőként. Riefenstahl pedig a főszerepet is eljátszotta: egy kiközösített falusi lányét, aki minden férfinál ügyesebb a mászásban, és ő egyedül ismeri a hegyekben a kék barlang titkát.

Cliffhanger – Függő játszma (1993)

Minden idők egyik legmenőbb hegymászós beállítása látható Sylvester Stallone klasszikus akciófilmjében, amikor a nyitójelenetben egy kiálló szikláról felfüggesztve egyedül „lógicsál" (a magyar szinkron fordításában). A Stallone alakította hegymászó-hegyimentőt egy csapat bűnöző próbálja meg kihasználni, amikor egy ládányi pénzt keresnek a havas csúcsok között, de Sly persze nem hagyja magát.

127 óra (2010)

A valós történetből készült 127 óra főszereplője két szikla közé szorul be hegyi túrázás közben, és csak egy módon maradhat életben: ha a saját karját levágva ki tud szabadulni. Persze mire a James Franco alakította főhős idáig eljut, végiggondolja az életét is – többek között azt is, hogy miért nem szabad soha egyedül hegymászásra indulni.

Út a szabadságba (2010)

A második világháború első éveiben játszódik az Út a szabadságba, mégsem háborús film, hanem egy heroikus menekülés története. A szereplői kényszerből a létező legnehezebb utat választják afelé a bizonyos szabadság felé: a szibériai büntetőtáborból ugyanis csak India irányába tudnak szökni, de arrafelé a vágyott határátlépés akadálya a világ legmagasabb hegysége, a Himalája.

Everest (2015)

Szintén megtörtént események nyomán készült az Everest, melyet nézve nehéz nem a hasonló helyzetben életét vesztő Erőss Zsoltra gondolnunk: itt is csúcshódításra készülő, és a már alapjáraton is embert próbáló körülmények között óriási viharba keveredő hegymászók történetét láthatjuk, torokszorító élethűséggel ábrázolva és az otthon várakozó szeretteikről sem elfeledkezve.

Free Solo – Mászókötél nélkül (2018)

Alex Honnold a jelenkori hegymászás egyik legnagyobb sztárja, aki 2017 nyarán a világ legnehezebb sziklájának tartott El Capitant teljesen egyedül és mindenféle biztosítókötél nélkül mászta meg. Az istenkísértő sportteljesítményre éveken át készült, minden egyes mozdulatot előre megtervezve, a folyamatot és magát a mászást pedig egy elképesztően hatásos dokumentumfilm rögzítette, ami aztán a maga kategóriájában elnyerte az Oscar-díjat is.

Magasságok és mélységek (2022)

Szeptember 22-én kerül a hazai mozikba Csoma Sándor rendező első mozifilmje, ami a leghíresebb magyar hegymászó, Erőss Zsolt tragikus halálát dolgozza fel, egy szokatlan szemszögből. Ebben a történetben ugyanis nem Erőss Zsolt a főszereplő, hanem a szintén hegymászó felesége, Sterczer Hilda. Az ő szemszögéből követhetjük végig az eseményeket, és az ő gyászfolyamatát mutatja be rendkívül érzékenyen és mélyen ez a különlegesen szép alkotás.