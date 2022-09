A 2009-ben megjelent Farkasbőrben és a három évvel később kiadott Holtaknak menete című regény folytatása, a Tudor-trilógia első két kötete összesen több mint 5 millió példányban kelt el világszerte, és mindkettő elnyerte a rangos brit irodalmi elismerést, a Man Booker-díjat. Korábban nem volt rá példa, hogy egy trilógia két könyve is megkapja ezt a trófeát. A sorozat utolsó darabja, a Tükör és fény 2020 márciusában jelent meg.



A Tudor-trilógia Thomas Cromwell sorsát kísérte végig, aki VIII. Henrik udvarában az angol király legnagyobb befolyással bíró tanácsadója volt, majd kegyvesztetté vált és lefejezték. A The Guardiannek nyilatkozva 2020-ban Mantel arról beszélt, hogy a trilógia könyvei "az összes fontos dologról szólnak, ami számít, a szexről, a hatalomról és a nagypolitikáról, az államvezetésről, a csalásról, a megtévesztésről és a hazugságról".



Kiadója, a HarperCollins méltatásában kiemelte, hogy Hilary Mantel olyan fontos műveket hagyott hátra, amelyek világszerte inspirálják az olvasókat.



Bill Hamilton, az írónő irodalmi ügynöke, az A. M. Heath ügynökség munkatársa elmondta, hogy Mantel, aki endometriózisban szenvedett, bár állandó fájdalmakkal küzdött és kimerült volt, bátran birkózott meg krónikus egészségügyi problémáival.



Mantel a London School of Economics és a Sheffieldi Egyetem jogi karán végezte tanulmányait. Szociális munkásként dolgozott, mielőtt az írás felé fordult. A hetvenes években öt évig élt Botswanában geológus férjével, Gerald McEwennel. A pár elvált, amiben Mantel szerint nagy szerepe volt betegségének, amelyről csak hosszú idő után derült ki, hogy endometriózis. Később viszont újra összeházasodtak. Mantel 1982-től négy évet Szaúd-Arábiában töltött férjével. Első regénye, a Every Day Is Mother's Day (Minden nap anyák napja) címmel 1985-ben jelent meg. Összesen 17 könyvet írt, köztük nem szépirodalmi műveket is.



2014-ben irodalmi munkásságáért a Dame címet kapta.