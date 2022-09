A Pénisz című könyv borítóján az ominózus testrész stilizált rajza mellett egy agy ábrája is látható, a kettőt pedig vörös vonal köti össze. Hiszen „Isten minden férfit ellátott pénisszel és aggyal, de csak annyi vérrel, hogy egyszerre csak az egyiket használhassa", szól Robin Williams híres mondása, de az aranyköpés poénján is túlmutat a borító üzenete: ez a könyv az elmének is szól, annak is kínál értékeket, nem pedig elsősorban a felcsigázott ösztönöket, vagy a bulvárkíváncsiságot akarja kielégíteni.

Ha a testrészek között tartanának egy versenyt, hogy melyik áll leginkább az emberek érdeklődésének középpontjában, azt jó eséllyel a pénisz nyerné – erről egy olyan női magazin szerkesztői és írói is sokat tudnának mesélni, mint a Life.hu. De annak ellenére, hogy számtalan cikk, könyv, tanulmány, tudományos munka, film, és még ki tudja, mi minden született már a fallosz jegyében, mégis, a mai napig rengeteg mítosz, titok, babona, félreértés övezi. Ezek eloszlatásában is segít Sturla Pilskog könyve: a neves norvég urológus maga is dolgozott korábban olyan munkakörben, ahol fiatalok egészségügyi problémáira válaszolt tanácsadóként, így első körből ismeri a felmerülő kérdéseket és a lehetséges válaszokat is; nem is beszélve azok olyan megfogalmazási módjáról, ami mindenki számára érthetővé, sőt, adott esetben szórakoztatóvá tesznek korábban kínosnak érzett ügyeket.

Pilskog könyve mára tudományos bestsellernek mondható a nemzetközi könyvpiacon aratott sikerei miatt, így igazán örvendetes tény, hogy végre magyarul is kézbe vehető. A kötet saját maghatározása szerint „felhasználói kézikönyv", ami a legkülönfélébb szemszögekből nézve járja körül a tárgyát. Kezdi egy történeti áttekintéssel a különböző korok viszonyulásáról a péniszhez, amiből például azt is megtudhatjuk, hogy az ókori rómaiaknál létezett egy külön istene is Fascinus néven – ebből pedig mi, magyarok rögtön egy bizonyos vonatkozó szavunk etimológiájára is következtethetünk... A történelem után a szerző rátér a biológiára, bemutatja ennek a szervnek a felépítését. Majd a harmadik fejezetben rögtön rátér arra, ami az örök visszatérő és oly sok mindenkit foglalkoztató téma: hogy is van ez a méretekkel? (Valahogy úgy, ahogy a kötet egyik idézete mondja: „Nem létezik norma. Minden ember kivétel egy olyan szabály alól, ami nincs is.") Ezután a pénisz lehetséges sérülései következnek, speciális tudnivalókkal a slicc cipzárjáról. Majd a testrész működését mutatja be, nem feledkezve meg ennek zavarairól sem.

Miután pedig kivesézte magát a hímvesszőt, következnek a csatolt részek: a herezacskó, a prosztata, a sperma ügyei, és az azokat fenyegető egészségügyi problémák. Ennek kapcsán megtudhatjuk azt is, miért roppant előnyös a rendszeres maszturbáció, és a kötet kitér arra a vonatkozásra is, amikor nem arra használják a péniszt, ami miatt mindenkit olyannyira érdekel, hanem a szex helyett a vizelésre. Pilskog bemutatja egy pénisz életét is a csecsemőtől az öregkorig, tárgyalja a leggyakoribb nemi betegségeket, és a kezdő történeti részhez keretes szerkezetben kapcsolódva a végén a pénisznek a kultúrában betöltött szerepéből mesél. Sőt, kisokos és bibliográfia is található a mindössze 200 oldalas, de annál gazdagabb és sokszínűbb kötet végén a további tudnivalókra vágyóknak:

Valóban hét másodpercenként gondolnak a férfiak a szexre?Miért alszanak el a szerelmesek közvetlenül az orgazmus után? A potenciának van valami köze a kerékpározáshoz? Mi a helyzet azzal a férfi G-ponttal? Mi az ősi Viagra és Napóleon hímvesszőjének sztorija? Ezekre a kérdésekre is mind-mind választ kaphatunk ebből a kis könyvecskéből, de a sok érdekességnél sokkal fontosabb az a funkciója, amivel megszüntetheti az olvasói sok fölösleges szorongását. Ha csak egy fiú vagy férfi is megtudja ebből a könyvből, mi a normális a testével kapcsolatban, milyen problémákat kell komolyan vennie, és mit lehet tenni, hogy megszabaduljon tőlük, már megérte megjelentetni a könyvet. Mindenki más számára pedig egy roppant élvezetes olvasmányként szolgál.