Gyerekkorában a bátyja kinőtt ruháiban járt.

Kubában született 1988-ban, és az ország máig rendkívül alacsony életszínvonala, a kommunista rendszerből fakadó áru- és üzemanyaghiány mellett az ő családja sem dúskált az anyagi javakban. A bátyja kinőtt és átalakított ruháiból öltözködött, külföldi filmeket pedig csak a szomszédoknál látott, mert nekik volt videólejátszójuk.

Többszínűek a szemei.

A szemei a pupillái mellett egy sávban körkörösen barnák, kifelé pedig egyre zöldebbek, néhány pici sötétbarna folttal. Ezt a jelenséget centrális heterokrómiának nevezik, és egy ritka mutáció eredménye.

A nagyszülei kellettek hozzá, hogy le tudjon lépni a kommunista Kubából.

A nagyszülei még Spanyolországból vándoroltak ki Kubába, emiatt aztán a színésznő jogosult volt spanyol állampolgárságra is. Ezt kihasználva emigrált Spanyolországba 18 évesen, ahol rövidesen szerepet kapott az Internátus című sorozatban, és ismert színésszé vált.

Úgy kezdte a hollywoodi karrierjét, hogy nem tudott angolul.

Amikor belevágott az amerikai karrierbe, és Los Angelesbe költözött, ismét mindent a nulláról kellett kezdenie. Olyannyira, hogy ekkor még egyáltalán nem beszélt angolul, de ez nem akadályozta meg abban, hogy szereplőválogatásokra járjon, amikre fonetikusan tanulta meg a szöveget.

Világsztár színészek vitték magukkal a következő filmjükbe.

Az első hollywoodi szerepét a Kopp-kopp című filmben kapta, ahol annyira lenyűgözte a szereplőtárs Keanu Reeves-t, hogy a sztár az Isten lánya című következő filmjébe is vitte magával. Ugyanez játszódott le később Daniel Craiggel is, akit a Tőrbe ejtve forgatásán győzőtt meg annyira a tehetségéről, hogy rövidesen Bond-lány vált belőle.

A szülei nem lehettek ott egyetlen hollywoodi díszbemutatóján sem.

A szülei továbbra is Kubában élnek, és az ottani szigorú utazási szabályok miatt még sosem tudtak ott lenni a lányuk egyetlen hollywoodi filmjének premierjén sem.

Túl van egy házasságon és egy sztárrománcon is.

Még a spanyolországi időszaka alatt házasodott össze Marc Clotet barcelonai színésszel, akivel két év után ért véget a frigyük. A szerelmi élete pedig legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor a Mélyvíz című film forgatásán összejöttek Ben Affleckkel, de nem alkottak sokáig sztárpárt, mert Affleck aztán visszatalált Jennifer Lopezhez.

Sok támadást kapott, amikor rábízták Marilyn Monroe szerepét.

A filmtörténet valaha volt leghíresebb szőkéjének szerepét játszhatja el a szeptember végén debütáló Szöszi című filmben, miközben eredetileg barna a haja. Egy amerikai ikont alakít, miközben eredetileg kubai, és mindezek miatt sokan támadták már előre, mondván, nem ő a megfelelő választás, és az előzetesekben kihallatszik az akcentusa.

A Szösziben a kutyáját is láthatod.

Marilyn Monroe-nak volt egy Mafia nevű máltai selyemkutyája, amelyet Frank Sinatrától kapott ajándékba. Ana de Armas saját kutyája pedig történetesen épp ugyanebbe a fajtába tartozik, így adta magát a lehetőség, hogy ő is szerepeljen a filmben.

Már most a következő Oscar-díj nagy esélyeseként emlegetik.

A Szösziben nyújtott alakítása lenyűgözte a kritikusokat a velencei filmfesztiválon, ahol minden idők leghosszabb tapsviharával köszöntötték az alkotást. Ana de Armas alakítását pedig már most Oscar-esélyesként emlegetik, de ha a díjat esetleg nem is nyeri el, abban mindenki egyetért, hogy új hollywoodi szupersztár született.