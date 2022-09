Coolio, akinek a valódi neve Artis Leon Ivey Jr. volt, a '80-as évek végén kezdett ismertté válni a Los Angeles-i rapperek között, de 1995-ben országos hírnévre tett szert, amikor kiadta a Gangsta's Paradise című dalát. A szám hatalmasat robbant, hetekig a zenei lejátszási listák élén volt, rengeteg díjat és elismerést hozott a zenésznek. Ez a dal volt a Veszélyes kölykök című filmdráma főcímdala, Coolio pedig egy Grammy-díjat is bezsebelt érte. Az év elején a dal elérte az egymilliárd megtekintést a YouTube-on, amit Coolio meg is köszönt a rajongóinak.

"Szeretném mindenkinek megköszönni a sok évnyi szeretetet és azt, hogy sokan mellettem álltak. Remélem, sikerült segítenem átvészelni néhány jó és rossz időszakot" - mondta a rapper.

Coolio a pennsylvaniai Monessenben született, majd Kaliforniába költözött. Önkéntes tűzoltóként és a repülőtéri biztonsági őrként dolgozott, mielőtt a rappnek szentelte volna az életét. Karrierje 1994-ben indult, az It Takes a Thief című debütáló albumával, ezt követte a Gangsta's Paradise sikere, ami után nemcsak zenészként, de színészként is kipróbálta magát. Több tucat filmben és sok népszerű televíziós műsorban szerepelt. Láthattuk őt a Bűbájos boszorkákban, de a a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozatban is.

1996-ban a Nickelodeon sorozatának, a Kenan és Kelnek énekelte a főcímdalát, de a Nekem 8 című vígjáték főcímdalának is az ő zenéjét választották: a C U When U Get There című dalt.

A rapper élete során többször összetűzése került a rendőrséggel, először 1998-ban tartóztatták le, a bíróság pedig hat hónap próbaidőre ítélte, és 17 000 dollár pénzbírságot szabott ki rá, miután elítélték rablásban való közreműködés és testi sértés miatt. 2016-ban azért tartóztatták le a rappert és csapatát, mert a Los Angeles-i reptéren, az átvilágítás során lőfegyvert találtak a táskájukban. Cooliót három év próbaidőre és 45 nap közmunkára ítélték. 2017-ben megtagadták a belépését Szingapúrba, ám az sosem derült ki, hogy miért.

A Gangsta's Paradise rappere évekkel ezelőtt egy magyar lányt szeretett, meg is kérte az operaénekesnőként dolgozó Medveczky Katalin kezét, amikor itt járt Magyarországon 2011-ben. A kapcsolatból azonban nem lett házasság, Coolio először és utoljára 1996-ban nősült meg, Josefa Salinast vette el, akitől 2000-ben el is vált. A rappernek összesen 6 gyereke született.

A népszerű rapper 59 évesen távozott az élők sorából, barátja lakásában lett rosszul. Menedzsere nyilatkozata szerint szívinfarktus végzett a sztárral, akit a mnetők még életben találtak kiérkezésükkor, de állapota olyan súlyos volt, hogy nem tudták megmenteni az életét.