Nem sokat járt iskolába

Már gyerekként belevágott a színészi karrierbe, ezért aztán a szülei jobbnak látták, ha magántanuló lesz belőle. Az otthoni órákat nagyrészt az édesanyja tartotta neki, aki korábban egy légitársaságnál dolgozott, az utóbbi években pedig már a fia karrierjének menedzselésével foglalkozik.

A Vészhelyzetben kezdte

Már négyéves kora óta tudta, hogy színész akar lenni, és tudatosan készült a pályára. A szülei is támogatták ebben, és 9 éves korában Los Angelesbe költöztek vele a karrierje érdekében. Először tévésorozatokban kapott kisebb szerepeket, többek között a Vészhelyzet egyik epizódjában is.

Magyar rendezővel is dolgozott

A mozis karrierje olyan ifjúsági fantasyfilmek főszerepeivel indult be igazán a kétezres évek közepén, mint a Zathura – Az űrfogócska, és a Híd Terabithia földjére. Utóbbiban a hazánkból Amerikába kivándorolt rendező, Csupó Gábor irányítása alatt dolgozott.

Összehaverkodik a partnernőivel

A Híd Terabithia földjére főszereplőtársa, AnnaSophia Robb máig az egyik legközelebbi barátja, ahogyan Az éhezők viadalában partner Jennifer Lawrence is azzá vált. A Zathurában pedig Kristen Stewarttal játszott együtt, akitől a teknősét kapta születésnapjára.

Ájultra ütötték Az éhezők viadalában

Igazi világsztárrá Az éhezők viadala-filmek tették, amiknek a forgatásán imádta ugratni a szereplőtársait. Az egyik ilyen alkalom aztán rosszul sült el, mert játékból verekedni kezdtek Jennifer Lawrence-szel, aki véletlenül úgy fejbe ütötte, hogy eszméletét vesztette, és agyrázkódással kellett kezelni.

Ő az egyik legalacsonyabb hollywoodi férfisztár

A maga 165 centijével rendszeres szereplője a „legalacsonyabb hollywoodi színészek" típusú listáknak, és nem véletlen az sem, hogy felnőttként gyakrabban játssza a főszereplő barátját-segítőtársát, mint magát a hőst.

Kliprendezőként is aktív

Egy ideje már nemcsak a kamerák előtt, de mögöttük is tevékenykedik. Több, színészként is jegyzett filmjében belefolyt a produceri munkálatokba is, és a rendezésbe is belekóstolt néhány videoklip erejéig a Foster the People és a West Coast Massive együttesek számára.

Focizik és kutyázik a szabadidejében

Iskoláskorában rendszeresen játszott egy focicsapatban, és azóta is a sportág rajongója. Emellett szeret kosárlabdázni, hegyet mászni, de triatlonversenyen is indult már. Otthon a Diesel és Nixon nevű kutyái várják, nemrégiben pedig örökbe fogadott egy mozgássérült pitbull kölyköt is, akit Drivernek nevezett el.

Családi okokból is támogatja a melegjogokat

Két olyan nagybátyja is volt, aki melegként az AIDS-el kapcsolatos betegségekben hunyt el, és saját bevallása szerint ez is befolyásolta abban, hogy a melegközösség elkötelezett támogatója legyen, rendszeresen felszólalva és alapítványokat támogatva.

A barátnője tanította meg spanyolul

2013 óta él kapcsolatban Claudia Traisac spanyol színésznővel, ez az idő pedig arra is elég volt, hogy ne csak rendszeresen vendég legyen Spanyolországban, de a nyelvet is szinte tökéletesen elsajátítsa.