7. Dustin Hoffman – 167 centiméter

Egy igazi színészlegenda, akit a karrierje kezdetén nem is annyira a testmagassága, mint inkább a kisfiús külseje akadályozott a főszerepek megszerzésében, de aztán a mindennél nyilvánvalóbb tündöklő tehetsége utat tört magának. Később pedig nem a klasszikus hősszerepeket választotta, hanem inkább az intellektuális és különc figurákat. Mint például az Esőemberben, ahol egy másik alacsony színésznagyság, a nála épp három centivel magasabb Tom Cruise oldalán brillírozott.

6. Daniel Radcliffe – 165 centiméter

Harry Potter szerepében még jól jött a gyerekméret, pláne azokban az években, amikor a színészek már gyorsabban kezdtek kamaszodni a filmek között, mint a könyvbeli énjeik. Az őt híressé tevő filmszéria befejeződése óta nem véletlenül látható gyakran szakállal, és a kis varázslótanonc karakterétől nagyon eltérő szerepekben Daniel Radcliffe: bizonyítani akar, kerüli a skatulyákat és keresi a helyét.

5. Michael J. Fox – 162 centiméter

A színész, akinek a Vissza a jövőbe-filmekben simán elhittük, hogy gimnazista – persze ez nemcsak a testmagasságának, hanem a kölyökképűségének is köszönhető; de Marty McFly figurájához valahogy hozzátartozott az is, hogy fizikailag gyengébb a többieknél, és ésszel meg vagánysággal kerekedik felül. Michael J. Fox úgy tudott tinisztár lenni a nyolcvanas években, hogy már a harmincas életkorhoz közeledett: kölyökképűsége pedig még most, hatvan felett és egy súlyos betegséggel küzdve is megmaradt.

4. Joe Pesci – 160 centiméter

Joe Pesci a bizonyíték rá, hogy nem a fizikai adottságai miatt lesz valaki félelmetes, hanem a fellépése miatt. Martin Scorsese maffiafilmjeiben nincs nála rettegettebb figura, pedig beférne a többiek hónalja alá. Már amikor még állnak, és nem előtte fekszenek az életükért könyörögve.

3. Danny DeVito – 148 centiméter

Minden kollégájára több arasznyi távolságból kell felnéznie, még a színésznőkre is; közben kopasz és pocakos is – az isten is hollywoodi sztárnak teremtette, nem igaz? Danny DeVito nem foglalkozott azzal, hogy józan számítások szerint semmi esélye sem lett volna a filmiparban, és miután zseniális humorával befutott, kimondottan rá is játszott a fizikai tulajdonságaira. Például a Jóbarátok sztriptíztáncosaként.

2. Peter Dinklage – 135 centiméter

A listánkon eddig szereplő színészek csak az átlagosnál alacsonyabb termetűek, Peter Dinklage viszont már konkrétan törpenövésű, ami a test arányait is megváltoztató fejlődési rendellenesség. A törpenövésű színészek számára a filmekben korábban szinte csak egy-egy kisebb komikus, vagy groteszk epizódszerep jutott, de a Trónok harca és benne Tyrion karaktere mindent megváltoztatott. Peter Dinklage meg tudta mutatni a világnak, milyen nagyszerű színész, azóta pedig kapkodnak érte a produkciók – és még Cyrano történetét is átírják a kedvéért.

1. Tony Cox – 107 centiméter

Jelenleg Tony Cox számít a legalacsonyabb hollywoodi színésznek a maga alig több mint egy méteres testméretével. A szintén törpenövésben szenvedő Cox igazi szórakoztatóipari mindenes: nem csak filmekben és sorozatokban bukkan fel gyakran, de videoklipekben és reklámokban is sokat szerepel. A leggyakrabban roppant huncut figurák megformálását bízzák rá, és a hírek szerint ez nem is áll távol az igazi énjétől.