Az eddigi legdögösebb dalukkal jelentkezik a Dal 2022 élő műsorát is megjárt HEATLIE zenekar, aminek klipjében felbukkan az Éjjel-Nappal Budapest egykori szépséges szereplője is. A bombatestű modellhez hasonlóan a Bújjunk el! című szerzemény is forró, amelyhez természetesen hasonlóan dögös videó is dukál – talán a lazaságukról is ismert bandatagoktól szokatlan módon.



"Először dolgoztunk komoly szándékkal a legújabb klipünkön, eddig ugyanis mindig inkább a humoré és a lazaságé volt a főszerep" - magyarázza Heatlie Dávid, a zenekar névadó énekes-frontembere, akit nemcsak a Drágám, add az életed! páros vetélkedőjéből (amiben a feleségével, Dórival együtt szerepeltek) ismerhetnek a nézők, hanem a Neoton Família Sztárjaiból is, ahol édesanyjával, Csepregi Évával zenél együtt mintegy 15 éve. "Most viszont rengeteg energiáinkat és időnket fektettük bele ebbe a dalba, így nem akartuk a véletlenre bízni a videóklip részét sem. Czoller Bence és csapatának munkáját mindig is nagyon tiszteltük, ezért mindenképpen velük szerettünk volna forgatni" - mondta Dávid.

A korábbi klipektől eltérően hatalmas stúdióban forgatták a Bújjunk el!-t, fényekért felelős szakemberek és technikusok forgatagában. "Nagyon Amerika volt! Főként a fény és a montázs világát céloztuk meg" – árulta el Dávid. "De természetesen mi is szerepelünk benne, és nem is akármilyen háttér előtt. Én ráadásul külön ijelenetekben is szerepelek, miközben egy régi autót vezetek."

Ehhez kapcsolódóan a fiúk azt is elárulták, hogy szerették volna, ha más is feltűnik a klipben, ugyanis a dal témája (talán) a szerelem. "Mindenképp akartunk egy lányt is a kliphez. Alföldy Anna Instagramját nézegetve fogalmazódott meg bennünk, hogy ő lenne talán a legmegfelelőbb erre a feladatra, hiszen igazán gyönyörű. Igazunk is lett! Neki is köszönhetően nem egy szokványos értelmében mutatkozik meg a képi világban, hogy a dal szövege értelmezhető egy szerelmes pár közötti párbeszédként is."

Nem ez az egyetlen nagy dobás a HEATLIE-től: korábban Magyarországon egyedülálló technikával készült az együttes március 24-én az Akváriumban tartott nagysikerű koncertjéről egy film, amely a YouTube után Spotify-on is ingyenesen elérhető.