A születésének kórházi költségeit Martin Luther King felesége fizette

A neves polgárjogi aktivista gyerekei abba a színjátszókörbe jártak, amit Roberts szülei működtettek. A Roberts család nem dúskált az anyagi javakban, így amikor Julia született, a kórházi költségeket Coretta Scott King fizette ki nekik, hálából a gyerekeiért való gondoskodásról.

A bátyja hatására lett színész

Sokáig állatorvos szeretett volna lenni, az egyetemen újságírást tanult, és csak ezután fordult a színészmesterség felé, nagy mértékben a sikeressé váló bátyja, Eric Roberts példáján felbuzdulva. Élete első filmszerepét is a bátyja egyik filmjében kapta, és az 1989-es Vörös vér maradt az egyetlen produkció mindmáig, amiben együtt szerepeltek.

A WC-n ülve érezte magát először híresnek

A Pizzavarázs című ifjúsági film jelentette az első nagyobb filmszerepét, utána pedig már a hétköznapokban is felismerték. Ez először úgy fordult elő, hogy épp egy mozi vécéjében ült, amikor valaki bekiabált a fülkébe, hogy nem ő szerepelt-e a Pizzavarázsban. Abba kellett hagynia a pisilést, hogy válaszolni tudjon.

Élete filmszerepét rengeteg színésznő dobta vissza

A karrierjét meghatározó Micsoda nő! főszerepét csak úgy kaphatta meg, hogy előtte hollywoodi sztárszínésznők egész sora utasította vissza a felkérést, mert nem akarták kockáztatni az imidzsüket azzal, hogy utcán strichelő prostit alakítanak. Az ekkor még pályája elején álló Roberts nem foglalkozott ilyesmivel, és egy csapásra világsztár vált belőle.

Kezet váltott az Oscar-díjért

Négyszer jelölték eddig Oscarra, ebből egyszer kapta meg a díjat: az Erin Brockovich, zűrös természetben egy nagyvállalattal szemben az igazáért kiálló egyedülálló anyát játszott el egy megtörtént eset nyomán. Mivel az igazi Erin Brockovich pedig vele ellentétben jobbkezes, így a minél hitelesebb alakítás kedvéért Roberts is megtanult mindent jobb kézzel csinálni.

Nem vetkőzik a filmjeiben

„Nem érzem úgy, hogy az egykori matektanáromnak is tudnia kéne, milyen fenekem van. Felöltözve játszani színészet, ruha nélkül csak dokumentumfilmezés" – nyilatkozta erről.

A férjéről nevezte el a filmes cégét

A mexikói című film forgatásán ismerkedett össze az operatőr Daniel Moderrel, aki 2002 óta a férje, és három gyerekének apja. Moder fényképezte Robertset a Szemekbe zárt titkokban és az Igaz szívvel esetében is, a közös produkciós cégüket pedig a vezetékneve megfordításával keresztelték el, így lett belőle Red Om Films.

A hinduizmusban hisz

Katolikus hitben nevelték fel, de amikor megismerkedett a hinduizmus tanításaival, akkor úgy érezte: ez a neki való vallás. A gyerekei az amerikai nevük mellett kaptak egy hindut is: Laxmi Hazel, Ganesh Phinnaeus és Krishna Balram Henry.

Rekordokat döntögetett a gázsijával

A már említett Erin Brockovich, zűrös természet nemcsak a díjak miatt jött be neki nagyon, hanem az érte kapott 20 millió dollár miatt is, amekkora összeget korábban soha nem fizettek ki egy filmért színésznőnek. Ezt később a Mona Lisa mosolyával még meg is döntötte: ott 25 millió dollárra rúgott a gázsija.

Pont elkaphatod a mozikban

Még fut a hazai mozikban a Beugró a paradicsomba című film, amiben George Clooney oldalán tér vissza a romantikus komédiák műfajához. Legközelebb viszont egy családi drámában lesz látható: a Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming) rendezte, Leave the World Behind című alkotás forgatása már le is zajlott.