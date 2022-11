Litván és mohikán vér is folyik az ereiben.

A Kiedis litván eredetű név: az apai dédapja, Anton Kiedis a balti országból emigrált Amerikába. Az apai dédmama révén pedig angol, ír, francia, holland, és őslakos indián, egészen konkrétan mohikán felmenőkkel is rendelkezik.

Cher volt a bébiszittere.

Kiedis édesapja Blackie Dammett művésznéven mérsékelten sikeres hollywoodi színész volt olyan szerepekkel, mint a harmadik számú drogdíler a Halálos fegyverben. Viszont ismert egy csomó hírességet, akik közül az énekes Sonny Bonóval annyira jóban lettek, hogy őt kérte fel a fia keresztapjának. Ebből aztán adódtak később olyan helyzetek is, hogy Bono akkori felesége, Cher vigyázott bébiszitterként a kis Anthonyra.

Az apjával drogozott először.

A szülei hároméves korában elváltak, ezután az anyja egyedül nevelte, de minden nyáron hosszabb időt töltött az apjával Hollywoodban, 12 évesen pedig hozzá is költözött. Az apja drogkereskedelemmel egészítette ki a csekély színészi gázsijait, és maga is nyíltan élt velük. Olyannyira, hogy a fiával is közösen szívtak füvet és kokainoztak. Kiedis 11 évesen drogozott először, és 14 évesen már a heroint is kipróbálta, amikor véletlenül összekeverte a kokainnal. Ennek ellenére meglepő módon a középiskolában végig színjeles tanuló volt, és dicsérettel érettségizett le.

Sylvester Stallone fiaként is láthattad.

Tizenéves korában kapott néhány kisebb szerepet hollywoodi filmekben Cole Dammett művésznéven. Ezek közül rögtön az elsőben (Ö.K.Ö.L., 1978) egy világsztár, Sylvester Stallone fiát kellett eljátszania. A színészkedés később is megmaradt neki alkalmi mókának, kisebb szerepekben felbukkant a Holtpont, A hajsza és a Daltól dalig című filmekben is.

Háztetőről a medence mellé ugrott.

Kamaszkorában a haverjaival az volt az egyik szórakozásuk, hogy háztetőkről ugráltak le. Az egyik ilyen alkalommal előfordult vele a létező legbutább baleset: egy medencében kellett volna landolnia, de ő eltévesztette a távolságot, és mellette landolt. A fájdalmas találkozás következtében eltörte a hátát, de idővel nyom nélkül felépült belőle.

A gimis haverjaival alakította meg a világ egyik leghíresebb zenekarát.

A Los Angeles-i Fairfax középiskolában barátkozott össze Flea-vel és Hillel Slovakkal, akik akkoriban az Anthym nevű zenekarban játszottak. A közös együttesüket viszont csak évekkel később, Kiedis egyetemről való kibukása után alakították meg Jack Irons dobos bevonásával, és először Miraculously Majestic Masters of Mayhem néven. Később nevet váltottak, és ők lettek a Red Hot Chilli Peppers.

Egy szál zokniban, és semmi másban lépett fel.

Igaz, azt az egy szál zoknit nem a lábára, hanem a péniszére húzta, ahogyan a banda többi tagja is. Az ötlet először egy sztriptízbárban történő fellépésük alkalmából született meg, de olyannyira elterjedt a híre, hogy egy idő után már úgy hívták koncertre őket, ha mindenképp így „öltözve" lépnek fel. Ők pedig nem szégyenlősködtek, sőt még később világhírű zenekarként, stadionnyi ember előtt sem.

Végigkísérte az életét a drogfüggőség.

Ilyen családi háttérrel nem is csoda, hogy rendszeres droghasználó volt tizenéves kora óta, és a Red Hot Chilli Peppers története is nézhető úgy, mint az egyes bandatagok váltakozó sikerű küzdelmei a különféle függőségekkel. Kiedis a nyolcvanas évek végére jutott el oda, hogy már képtelen volt funkcionálni zenészként és a magánéletében is, 1988-ban pedig túladagolásban meghalt a jóbarátja és a zenekar gitárosa, Hillel Slovak. Ekkoriban vonult be először elvonóra, de később még többször visszaesett a függőségbe. Idővel viszont sikerült leküzdenie azt, és most már több mint két évtizede tiszta.

Megkérte a családját, hogy ne olvassák el az önéletrajzát.

2004-ben jelentette meg a magyarul is olvasható önéletrajzát Scar Tissue címmel. Ebben sikerült olyannyira kitárulkoznia a világ előtt, hogy a megjelenés után meg is bánta azt, és megkérte a családja tagjait, hogy inkább ne olvassák el a könyvet, főleg a szexuális kalandjainak részletezése miatt. Idővel viszont megbékélt a kötettel, miután rengeteg visszajelzést kapott, hogy mennyi embernek segített a saját függőségeikkel és problémáikkal való szembenézésben.

Nem érti a nőket.

Sosem tudott megállapodni, saját bevallása szerint akadt olyan év, amikor 100-nál is több szexuális partnere akadt. A leghosszabb kapcsolata négy éven át tartott Heather Christie-vel, akitől egy gyereke is született. „Talán sosem tanultam meg, milyen egy kapcsolatban élni, bármennyire is hülyén hangzik ez. Még mindig nem tudom megérteni a nőket. Örök rejtélyek maradnak a számomra."