Halloween ünnepe összekapcsolódik az ijesztgetéssel és a félelmetes lényekkel, ily módon pedig hagyományosan a horrorfilmekkel is. Ha te is egy hátborzongató filmélményt választanál ünnepi programnak, akkor van számodra néhány ajánlatunk.

Moziban:

A Halloween véget ér

Jamie Lee Curtis már több mint négy évtizede alakítja a mozivászon egyik leghíresebb sikolykirálynőjét, akit történetesen mindig Halloweenkor próbál meg elkapni a maszkos sorozatgyilkos Michael Myers. Az ő kettejük története az idei Halloweenre időzítve most egy befejező mozifilmet kap,

Az iker

Ebben a különleges finn horrorfilmben egy autóbaleset töri ketté egy család életét: a szörnyű tragédiában meghal az egyik gyerekük, egy ikerpár egyik fele. A gyászt feldolgozandó új életet kezdenek a világ másik felén, de hamarosan nagyon furcsa jelenségeket kezdenek el tapasztalni, amik mintha kapcsolatban állnának az ikerrel.

Mosolyogj

Egy mosoly is lehet rettenetesen félelmetes, és ezt ennek a filmnek az orvos főhősnője is megtapasztalja, amikor az egyik páciense a szeme láttára lesz öngyilkos egy furcsa vigyorral az arcán. Az eset kísérteni kezdi a doktornőt, és ahogy kutat a témában, egyre több furcsaságra és veszélyre talál.

Tévében:

Venom (RTL, 20:30)

Venom egy horrorisztikus szuperhős, akinek egy földönkívüli parazita entitás társbirtokolja a testét. Ebből persze rendkívül előnyös szuperképességek is fakadnak, de rengeteg rémisztő probléma is, Tom Hardy pedig mindegyikkel emberesen megküzd.

Hannibal (SuperTV2, 23:00)

Kevés hátborzongatóbb karaktert látott a mozivászon (és a tévéképernyő), mint kannibál pszichiáter Hannibal Lectert. Az ő filmes kalandjainak eme (a készítést nézve középső, a történet időrendjét nézve utolsó) darabjában ráadásul többnyire szabadon mászkál és garázdálkodik, a nagyszerű Anthony Hopkins alakításában.

Álom doktor (Film+, 23:00)

Stephen King Ragyogása igazi horrorklasszikus könyvben, a Stanley Kubrick-féle filmváltozata pedig nem is csak a horrorfilmek között lett igazi klasszikus. King megírta a regénye folytatását az Álom doktorban, és megszületett a folytatás filmen is, a jelen egyik legkiemelkedőbb horrorfilmes alkotója, Mike Flanagan rendezésében és Ewan McGregorral az egykori kisfiú szerepében.

Streamingen:

Éjjeli vérfarkas (Disney+)

Fekete-fehér szuperhősfilm 2022-ben? Igen, most már ilyen is van a Marvel mozis univerzumban, és ezt a különlegességet egy olyan karakter érdemelte ki, akihez nagyon is illik a fekete-fehér. Hiszen a klasszikus horrorrémek egyike az a Farkasember, aki a képregények Éjjeli Vérfarkasát ihlette, és aki most Gael Garcia Bernal alakításában alakul át éjjelente szőrös szörnyeteggé.

Préda (Disney+)

A Földre vadászatot gyakorolni járó halálos földönkívüli faj, a predatorok szereplésével jó néhány film készült már az Arnold Schwarzenegger-féle eredeti óta, erősen változó színvonallal. De most itt egy üdítően friss darab, ami új ötletekkel és mozgalmas akciókkal gondolja újra az alapfelállást, ezúttal a múltba és az őslakos indiánok közé helyezve azt.

Barbár (Disney+)

Te mit csinálnál, ha kiderülne, hogy a lefoglalt szállásodra valaki már beköltözött? A Barbár főszereplőnője úgy dönt, így is ott tölti az éjszakát az ominózus házban, miközben persze tart a másik lakótól. De nem ez lesz a legfélelmetesebb ebben a helyzetben.