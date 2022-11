Frajt Edit a Szomszédok Mágenheim Julijaként vált ismertté, ám a sorozat befejezése után ő is eltűnt a nyilvánoság elől. Most elárulta, hogyan éli az életét.

Frajt Editnek a Szomszédok című ikonikusá vált sorozat hozott hatalmas népszerűséget, amelyben Mágneheim Julit alakította. Bár nagyon élvezte a forgatást, korábban bevallotta, a sorozat, amit imád és aminek nagyon sokat köszönhet, derékba törte a pályáját. Frajt Edit nevét mindenki ismerte, ő azonban a sorozat után lassan eltűnt a nyilvánosság elől. Ám most elárulta, hogyan él: Szentendrén találta meg a békéjét, és nem is vágyik a fővárosi forgatagra. A 67 éves színésznő a korával is ki van békülve.

"Ugyan begyűjtöttem néhány ráncot az idők során, de azoktól nem is kívánok megszabadulni. Igaz, fiatalabb koromban volt idő, amikor gondolkoztam plasztikai beavatkozáson" - árulta el a Best magazinnak Edit, aki a karrierjéről is beszélt. "Nem tudom magam eladni, színházak ajtaján kopogtatni egy-egy szerepért. Hiúság vagy sem, de én inkább kivárom, hogy engem keressenek meg, mert akkor tudom, hogy tényleg rám van szükség" - mondta a színésznő, aki jelenleg az Újszínházban játszik.