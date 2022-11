36 évesen jött rá, mi szerepel a születési anyakönyvében

A születésekor a Margalit Ruth Gyllenhaal nevet kapta. A „gyöngy" jelentésű héber keresztnév Margalit helyett azonban már pici kora óta Maggie-nek hívta mindenki, így ő is azt hitte, hogy ez a hivatalos neve. Az igazságra csak akkor jött rá, amikor a házasságkötésekor felvette a férje vezetéknevét, és emiatt be kell mutatnia a születési papírjait.

Az édesapja filmjében állt először kamerák elé

Az édesanyja Naomi Foner producer és író, akit Oscar-díjra is jelöltek az Üresjárat című film forgatókönyvéért, az édesapja Stephen Gyllenhaal rendező, aki főként tévésorozatokban (Twin Peaks, Gyilkos számok, Milliárdok nyomában) dolgozik, de készített néhány mozifilmet is, mint például a Lápvilág címűt, ami a lánya első filmszerepét is elhozta.

Svéd arisztokratának számít

Apai ágon svéd, angol, német, skót és walesi felmenőkkel rendelkezik, anyai ágon oroszországi zsidók az ősei. Különös vezetékneve egy ősi svéd nemesi dinasztiától ered, melynek apai ágon teljes jogú leszármazottja, tehát arisztokratának számít. Saját magát viszont leginkább zsidónak tartja, és ebben a vallásban is nevelkedett.

Magyar származású világsztár a keresztanyja

Az egyik keresztszülője az a Jamie Lee Curtis, aki nemcsak világhírű hollywoodi színésznő, de apai ágon magyar ősökkel is rendelkezik. A másik keresztszülője az Oscar-díjas operatőr Robert Elswit, aki olyan híres filmeket fényképezett, mint a Vérző olaj, a Boogie Nights, vagy legutóbb a Richard király.

Abbahagyta a színészkedést, hogy irodalmat tanulhasson

Már tinédzserként elkezdett kisebb szerepeket játszani különféle produkciókban, de aztán teljesen felfüggesztette ezt a karriert az egyetem kedvéért. A híres Columbia University hallgatójaként irodalmat és keleti vallásokat tanult.

Az öccsével kultfilmben játszottak testvérpárt

A világsztár öccsével, Jake Gyllenhall-lal meglepően kevés filmben bukkantak fel együtt. Amikor ilyen előfordult, akkor még egyikük sem számított hírességnek, a legemlékezetesebb esetet pedig a Donnie Darko jelentette, amiben a filmvásznon is testvérpárt alakítottak.

A mazochizmus hozta el a befutását

A karrierjében A titkárnő című 2002-es film hozta el a nagy áttörést, amiért Golden Globe-ra is jelölték, és amiben egy mazochista vágyakkal rendelkező titkárnőt alakított, aki szövevényes testi és lelki játékokba kezd a főnökével.

Rekordot tartanak a testvérével

Eddig kétszer jelölték Oscar-díjra, az Őrült szív mellékszerepéért és Az elveszett lány forgatókönyvéért. Így ő és a fivére az egyetlen testvérpár, akiket a 21. században egyaránt jelöltek a legrangosabb filmes díjra.

Hollywoodi sztár a két kislányának apja

2002 óta él kapcsolatban a neves hollywoodi karakterszínész Peter Sarsgaarddal, aki 2009 óta a férje is. Két kislányuk született, akik a Ramona és a Gloria Ray nevet viselik.

Mostanában a rendezésre koncentrál

A 2019-ben véget ért Fülledt utcák című sorozat jelentette az utolsó komolyabb színészi munkáját. Azóta csak egy kameószerepet vállalt a Best Summer Ever című 2020-as kis független filmben, és elkészítette az első filmjét rendezőként. Az elveszett lány olyan jól sikerült, hogy három Oscarra is jelölték, köztük a szintén Gyllenhaal jegyezte forgatókönyvvel.