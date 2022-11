A Harry Potter filmek Sirius Blackje, A sötét lovag Gordon felügyelője, Az ötödik elem Jean-Baptiste Emmanuel Zorgja, és még megannyi ikonikus film felejthetetlen színésze 1979 óta aktív. A legsötétebb órában nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-ot is nyert, de most úgy érzi, eljött az idő, hogy nyugdíjba menjen.

Miután befejezi az Apple TV+-on futó Slow Horsest, szeretne mással foglalkozni.

"Irigylésre méltó karrierem volt, de a karrierek elhalványulnak, és a színészkedésen kívül más dolgok is érdekelnek. Amikor fiatal vagy, azt hiszed, hogy mindent meg tudsz csinálni - elolvasod azt a könyvet -, aztán eltelnek az évek. Jövőre 65 éves leszek, a 70 sincs már messze. Nem akarok 80 évesen is aktív lenni. Nagyon boldog, kitüntetett és kiváltságos lennék, ha Jackson Lambként fejezhetném be - és aztán visszavonulhatnék" - idézi a színész a The Sunday Timesban adott nyilatkozatát a GameStar.