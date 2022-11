A mosolyáról kapta a nevét

Destiny Hope Cyrus néven született meg 1992. november 23-án. Gyerekkorában állandóan szélesen mosolygott, ezért kapta a szüleitől a Smiley, azaz 'Mosolygós' becenevet. A Smiley rövidült később Miley-ra, és ez olyannyira rajta ragadt, hogy művésznévként is ezt használja, sőt a hivatalos nevét is megváltoztatta erre.

Az apja és a keresztanyja is világsztár

Az édesapja a countryénekes Billy Ray Cyrus, aki nem csak a saját műfajában számít Amerika-szerte elismert előadónak, de a 2019-es év egyik legnagyobb slágerét is ő jegyzi Lil Nas X oldalán, Old Town Road címmel. De Miley Cyrusnak nem csak az édesapja híresség: a keresztanyja nem más, mint a szupersztár énekesnő Dolly Parton.

Szívproblémával született

A supraventikuláris tachycardia nevű rendellenességgel született, ami a szívritmuszavarok azon fajtájába tartozik, amikor szabálytalanul, illetve az átlagosnál gyorsabban ver valakinek a szíve.

Az ABBA dalainak hatására akart színésznő lenni

9 éves volt akkor, amikor az édesapja elvitte őt a Mamma Mia! musical egyik színpadi előadására. A kis Miley az élmény hatására jelentette ki, hogy ő is színésznő szeretne lenni, és elkezdett járni egy színitanodába.

Nem is Hannah Montana szerepére jelentkezett

A Hannah Montana című zenés Disney-sorozat tette tinibálvánnyá és világsztárrá, pedig eredetileg nem is címszereplő, hanem annak barátnőjének szerepére jelentkezett a válogatón.

Vallásos jókislányként nőtt fel

A későbbi, kimondottan exhibicionista és erotikától fűtött stílusához képest meglepő, de Miley Cyrus sokáig igazi jókislánynak számított. A családja a baptista egyházhoz tartozik, és őt is vallásos szellemben nevelték, rendszeresen jártak templomba is. Tinédzserként a szüzességi fogadalmat jelképező „tisztasági gyűrűt" is hordott.

Színésznőként eljátszotta saját maga egy gépi változatát

A Hannah Montana-produkciókon kívül is megcsillantotta már a színészi tehetségét, szerepet többek között a Nagy hal, Az utolsó dal, és a Totál beépülve című filmekben is. A Fekete tükör disztópikus sorozat egyik részében pedig egy saját magára nagyon hasonlító énekesnőt játszott el, akinek a személyiségéből mesterséges intelligenciájú házikütyüt gyártanak.

Saját alapítvánnyal küzd nemes célokért

A Happy Hippie alapítványt 2014-ben alapította, és azóta működteti olyan célok érdekében, mint a fiatalkorú hajléktalanság visszaszorítása, a hátrányos helyzetű gyerekek felemelése, és a melegjogok támogatása.

Pánszexuálisnak és genderfluidnak vallja magát

Többször kijelentette interjúkban, hogy számára nincs jelentősége annak, hogy lányként, vagy fiúként viszonyul-e saját magához, ami pedig a szexuális orientációját illeti, abba bármilyen ember beleférhet, aki felnőttkorú, és akivel kölcsönös a vonzalom.

Egy évig sem tartott a házassága a hollywoodi sztár férjével

A házasságuk ugyan igencsak rövidre sikeredett, de a kapcsolatuk annál tovább tartott Liam Hemsworth filmsztárral. 2009-ben szerettek egymásba, és egy szakításokkal tarkított évtized után házasodtak aztán össze, hogy néhány hónap múltán végleg elváljanak az útjaik.