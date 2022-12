LarryHazai mozis premier: december 01.

Igazán ütős magyar filmet is van szerencsénk ajánlani az év utolsó hónapjára. A Larry egy borsodi juhászfiúról szóló vagány mozi, egyszerre kőkemény dráma és pörgős karriertörténet. A Vilmányi Benett által elképesztő energiákkal és átlényegüléssel megformált főhős a súlyos dadogását csak akkor tudja leküzdeni, ha rappel, ebben pedig roppant tehetségesnek bizonyul, mert igencsak van mit mondania a mikrofonon keresztül. De lehetséges-e a kitörés, ha minden ellened szól?

Vérapó (Violent Night)Hazai mozis premier: december 01.

A Reszkessetek betörők, a Drágán add az életed és a Tapló télapó szerelemgyereke furcsa egy mozis képződmény, ami annak ellenére is a karácsony varázsáról és a hit fontosságáról tud szólni, hogy a Télapó ünnepi égősorral fojt meg benne embereket száncsengős zenei aláfestésre. A történet szerint a kissé már kiábrándult Mikulás épp akkor látogat el egy nagyon gazdag és diszfunkcionális családhoz karácsony estéjén, amikor túszejtők érkeznek hozzájuk, ez pedig újfajta kihívások elé állítja a jó öreget.

Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (Puss in Boots: The Last Wish)Hazai mozis premier: december 08.

A Shrek-filmek vicces és cuki mellékszereplőjeként ismerhettük meg, majd olyan kerek szemekkel nézett ránk, hogy mindenki imádni kezdte, és önálló kalandokat is kapott. Csizmás, a kandúr ugyanúgy kilenc élettel rendelkezik, mint minden mesebeli macska, de a kalandhős énje miatt ezeket gyorsan elhasználja. Mikor már csak egyetlenegy marad belőlük, küldetésre indul ebben a filmben, hogy a varázslatos Utolsó Kívánságot meglelve és felhasználva újra kedvére vagánykodhasson.

Avatar: A víz útja (Avatar: The Way of The Water)Hazai mozis premier: december 15.

Minden idők legsikeresebb filmje lett minden idők egyik legsikeresebb rendezőjétől. Az Avatar már 13 éve tarolta le a mozikat, és James Cameron azóta készíti monomániásan a folytatást, sőt folytatásokat. Amit ennyi idő elteltével talán már nem is övez akkora várakozás, mint ami kijárt volna neki az első rész utáni években. De James Cameron épp arról híres, hogy monomániásan óriási sikerre visz olyan filmprojekteket, amikben kevesen hisznek rajta kívül. Erről szól a Titanic, a Terminátor-filmek, vagy épp egy másik sci-fi folytatás, A bolygó neve: Halál tudna mesélni. A második Avatar történetében pedig a bolygó épp az ellenkezőjét, az életet képviseli.

Tőrbe ejtve – Az üveghagyma (Glass Onion: A Knives Out Mistery)Hazai netes premier: december 23. (Netflix)

Benoit Blanc visszatér! Rian Johnson rendező és Daniel Craig főszereplő három évvel ezelőtt az egész világot lenyűgözték azzal, hogy megalkották a maguk Agatha Christie-ihletésű, mégis modern magánnyomozóját, aki társadalmi témáktól sem mentesen bogozott ki egy egyhelyszínes gyilkossági rejtélyt. Blanc-ra ezúttal is hasonló feladat vár, egy új helyszínen a történet (Amerika helyett egy görög sziget) és a vetítési felület (mozi helyett Netflix) vonatkozásában is.