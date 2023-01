Az év eleje az előretekintés és várakozás időszaka, és nincs ez másképp a moziban sem. 2023 kimondottan izgalmas esztendőnek ígérkezik a filmek világában is, épp ezért most összegyűjtöttünk egy csokornyi olyan filmet, amikre biztosan érdemes lesz figyelni idén a moziműsort böngészve.

A Fabelman család

Hazai bemutató: 2023. január 19.

A 2023-as mozis év egyből erősen kezdődik: rögtön két olyan film is mozikba kerül januárban, amelyek az egész évet tekintve is kiemelkedő premiernek számítanak, és jó eséllyel találkozhatunk velük majd a következő Oscar-gálán is. (Sőt, ide sorolhatjuk még a listánkról éppen lecsúszó, szintén januári Babylont is.) A Fabelman családdal egy igazi rendezőlegenda, Steven Spielberg készítette el a rendkívüli pályája legszemélyesebb filmjét, amiben a saját gyerekkori élményeiről és a mozival kapcsolatos viszonyáról mesél. Jó eséllyel egy újabb klasszikus született!

A sziget szellemei

Hazai bemutató: 2023. január 26.

A kultikus Erőszakik óta reménykedtek benne a világ moziínyencei, hogy Colin Farrell, Brendan Gleeson és a rendező-író Martin McDonagh ismét összeáll majd egy újabb produkcióra. Ez a pillanat most érkezett el egy kicsi ír szigeten játszódó baráti viszály történetének formájában, ami pont annyira parádés, egyszerre szórakoztató és élet-halálra zajló, mint amennyire az alkotókat ismerve remélhettük.

Megfojtott virágok

Várható hazai bemutató: 2023 május

Martin Scorsese rendezői pályáját két szakaszra szokás osztani. A filmtörténet egyik legnagyobbjaként számon tartott direktor a karrierje első felében szinte mindig Robert De Niro, a második részében szinte mindig Leonardo DiCaprio főszereplésével alkotta meg a mesterműveit. Ketten együtt sosem szerepeltek Scorsese-filmben, egészen mostanáig. A Megfojtott virágok valós események nyomán készült: az 1920-as években a földjükön talált olaj révén hihetetlen módon meggazdagodó, majd gyanús halálesetek által megtizedelt indián törzs történetébe avat be minket.





Indiana Jones és a sors tárcsája

Hazai bemutató: 2023. június 29.

Ötödször veszi fel a legendás kalapot Harrison Ford, aki a bemutató idején már a 80. életéve felett járva minden bizonnyal minden idők legidősebb hollywoodi akcióhőse is lesz a filmmel. Ez az első Indiana Jones-mozi, amiben a híres régészprofesszor és kincsvadász nem Steven Spielberg rendezésében vág bele újabb kalandokba, de producerként azért rajta tartotta a kezét a filmen. Méltó búcsúban reménykedünk!

Elemi

Hazai bemutató: 2023. június 15.

A Pixar zseniális animációs csapata (Toy Story, Wall-E, L'ecsó, A hihetetlen család, Agymanók) egy újabb különleges történettel várja 2023-ban a kicsiket és nagyokat egyaránt a mozikba. Az Elemi egy olyan világban játszódik, ahol mindenki a négy alapelem (Föld, Levegő, Tűz, Víz) valamelyikének megtestesülése, így aztán igazán különleges szerelmi történet jöhet létre egy tűzlány és egy vízsrác között.

Oppenheimer

Hazai bemutató: 2023. július 20.

A történelem egyik leghíresebb tudósa, aki megváltoztatta a történelmet is: Robert Oppenheimer állt a Manhattan-terv élén, amelynek során kifejlesztették az atombombát. Ezt a folyamatot meséli el a kortárs mozi egyik legnagyobb hatású rendezője, Christopher Nolan (A sötét lovag-trilógia, Csillagok között, Tenet) ebben a filmben, minden bizonnyal a lehető legszuggesztívabb módon, és parádés szereposztással.

Barbie

Hazai bemutató: 2023 nyár

Elsőre csak egy csilivlli, műanyag vígjátékocskának tűnik a játékbaba Barbie élőszereplős mozifilmje, de senkit se tévesszen meg a látszat! A rendezői és írói poszton az amerikai mozi új tehetsége, Greta Gerwig található, a sztori csavarokkal és iróniával közelít a témához, és természetesen Margo Robbie és Ryan Gosling sem véletlenül adták nevüket a produkcióhoz.