Az ember, akit Ottónak hívnak (A Man Called Otto)

Hazai mozis bemutató: 01.12.

Hollywood legjobb fej színésze eljátssza Amerika leggorombább emberét: a kedvességéről híres Tom Hanks bújik bele a címben jelzett Ottó bőrébe ebben a szívmelengető vígjátékban, ami Az ember, akit Ovénak hívnak című, emlékezetes svéd film újrafeldolgozása. A történet egy olyan öregúrról szól, aki a környezetében élők agyára megy a mindennapos kekeckedéseivel, és maga sem látja értelmét az életének: a feleségét és a munkáját elvesztette, minden és mindenki csak idegesíti. Azonban egy új szomszédság mindent megváltoztat.

The Last of Us (The Last of Us)

Hazai tévés bemutató: 01.16 (HBO)

Az HBO az idei év nagy dobásának szánja ezt a sorozatot, és magasak is az elvárások vele szemben. Hiszen a The Last of Us egy rajongók millióival rendelkező videojátékból készült, akik tűkön ülve várják a posztapokaliptikus világban játszódó drámát/akciósztorit. További bizakodásra adhat okot, hogy a készítők a nagyszerű Csernobil miniszéria stábjából érkeztek.

Babylon (Babylon)

Hazai mozis bemutató: 01.19

Hollywood nagyon elemében szokott lenni, ha saját magáról mesél, és most egy sztárparádéval dúsított, tündöklően tehetséges rendező által készített filmben pillanthatunk bele az álomgyár aranykorszakának kulisszái mögé. A főszerepekben Brad Pitt és Margot Robbie, a direktori székben Damien Chazelle (Whiplash, Kaliforniai álom, Az első ember).

A Fabelman család (The Fabelmans)

Hazai mozis bemutató: 01.19.

Az utóbbi években olyannyira megszaporodtak a filmművészet nagymesterei által a saját gyerekkorukról szóló alkotások, hogy még külön összeállítást is szenteltünk nekik. Ehhez a sorhoz csatlakozott most a kortárs mozi tán leghíresebb és legbefolyásosabb rendezője, Steven Spielberg, hogy mozgóképpé fogalmazza a családjáról őrzött emlékeit, és egyben a mozi csodájáról is elmélkedjen.

A sziget szellemei (The Banshees of Inisherin)

Hazai mozis bemutató: 01.26.

Colin Farrell, Brendan Gleeson és Martin McDonagh újra együtt! A kultikus Erőszakik sztárpárosa és rendezője ezúttal egy kicsi ír szigetre visz el minket, ahol alig néhányan laknak, mindenki tud mindenkiről mindent, így aztán pláne különös súlya lesz annak, hogy a két főszereplő egyike váratlanul megszakítja az évtizedes barátságot a másikkal. Ezzel láncreakciót indít el, az alkotóktól megszokott módon éjfekete humorban és különös fordulatokban bővelkedőt.