A Fabelman család igazából a Spielberg család: Steven Spielberg nem is tagadja, hogy az új, már most az Oscar-díj fő esélyeseként emlegetett rendezésében a saját családjáról és a saját gyerekkoráról mesél. Összegyűjtöttünk néhány érdekességet Spielberg életének és Spielberg filmjének összefonódásairól.

1.Steven Spielberg elmondása szerint a szülei sokszor nyaggatták őt, hogy vigye filmre őket és a családjuk történetét. Azt azonban már nem élhették meg, hogy ezt lássák megtörténni. Spielberg akkor döntötte el végleg, hogy belevág ebbe a nehéz feladatba, amikor elgondolkozott azon: ha már csak egyetlen filmet csinálhatna életében, miről akarna mesélni?

2. Fontos volt Spielberg számára, hogy a film ne csak egy mozgóképes múltidézés legyen a saját családjáról, de általános érvényű kérdésekkel is foglalkozzon annak kapcsán, amit ő tanult a szüleitől. Szerinte A Fabelman család leginkább azt a folyamatot járja körül, amikor a gyerekek elkezdik a szüleiket már nem csak szülőként, hanem egy másik emberként is látni.

3. A film 7 és 18 éves kora között követi a főszereplőjét. Az őt játszó Gabriel LaBelle eredetileg egy másik szerepre jelentkezett, és csak hónapokkal a meghallgatása után hívták vissza. Még ekkor is azt hitte, hogy csak a film egyik szakaszában szerepel majd, mert a karakterének neve „kamasz Sammy" volt, így feltételezte, hogy lesz majd aztán egy felnőtt Sammy is. Aztán ahogy olvasta a kész forgatókönyvet, rá kellett jönnie, hogy a kisgyerekkori bevezetés után egyből ő következik, és a végéig marad is.

4. Hogy miért épp Fabelman család lett a filmbeli família neve? Nos, a 'spiel' és a 'fable' szavak is bírhatnak 'történet' jelentéssel.

5. A film forgatása előtt és közben Spielberg hozzáférést biztosított a stáb tagjai számára a családi házivideókhoz, fotókhoz, régi tárgyakhoz, hogy minél több személyes tapasztalatot szerezzenek arról a világról, amit megidézni készülnek.

6.Steven Spielberg még a gyerekkori, Super 8-as felvevővel forgatott kisfilmjeit is újrateremtette a lehető legnagyobb hűséggel A Fabelman család kedvéért. Így a kisfiú Spielberg és a világhírű rendező Spielberg ugyanazokat a képsorokat forgatta le sok évtizednyi különbséggel.

7. A történetben megjelenik Spielberg szüleinek válása is, amiért akkoriban a rendező az édesapját okolta – olyannyira, hogy évekre el is távolodott tőle, és a filmjeiben is állandó téma lett az apákkal kapcsolatos terhelt viszony. Csak jóval később tudta meg a teljes igazságot a sztoriról, mert az édesapja még a válás után is szerette az édesanyját, és inkább „elvitte a balhét", mint hogy őt okolja a gyerekek előtt.

8. Két kivétellel az össze karakter nevét megváltoztatták az eredetihez képest. Akit a valóságban is ugyanígy hívtak, az John Ford filmrendező és Boris bácsi.

9. Speilberg már akkor kinézte Michelle Williams-t az édesanyja szerepére, amikor a 2010-es Kék Valentin című filmben látta.

10. A filmben Michelle Williams azokat az ékszereket hordja, amelyek a valóságban is Spielberg édesanyjához tartoztak.

11. Az édesapát játszó Paul Dani kitanulta a rádiók szerelésének minden csínját-bínját, hogy minél élethűbben alakíthassa az ezermester családfőt.

12. A film forgatásán Spielberg rendszeresen elérzékenyült, többször el is sírta magát, miközben látta megelevenedni a legszemélyesebb gyerekkori emlékeit. A stábtagok gyakran faggatták arról, hogy a film sztorijából mennyi történt pont ugyanígy a valóságban is, mire ő így válaszolt: „100%".