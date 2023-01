A Marilyn Monroe életéről szóló Szöszi című film kapta a legtöbb, nyolc jelölést a legrosszabb produkciókat díjazó Arany Málnára. Tom Hanks három díjra is esélyes.

A Szöszit egyebek mellett a legrosszabb film, forgatókönyv és rendező kategóriában is jelölték - számolt be róla a BBC News. A díj honlapja szerint a legrosszabb film-mezőnyben a Szöszi kihívója a Pinokkió, a Good Mourning, A sellő és a Napkirály, valamint a Morbius.

Az "Oscar undok rokonának" nevezett Arany Málna-díjra Tom Hanks három jelölést is kapott idén. Kettőt rögtön az Elvisért: a legrosszabb epizódszereplőként és a legrosszabb szereplőpárosként is. Utóbbi jelölést a szerepéhez viselt maszk miatt kapta. Pedig Baz Lurhmann életrajzi filmje a kritikusok körében sikert aratott, a brit filmakadémia kilenc díjára jelölte. Az Elvist játszó Austin Butler pedig elnyerte a Golden Globe-díjat.



A Disney új Pinokkiója, amit Guillermo del Toro rendezett, hat kategóriában esélyes az Arany Málnára. Hanks a klasszikus új adaptációjában nyújtott alakításáért a legrosszabb színész trófeáját is elviheti.

A kétszeres Oscar-díjas Hanks előtt már más sztárok is kaptak Arany Málna-jelölést, köztük Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne, Ben Affleck, Halle Berry, Sandra Bullock, Laurence Olivier, Al Pacino és Marlon Brando is.

Jared Leto, aki tavaly a Gucci-ház című filmmel jutott Arany Málna-jelöléshez, idén a Morbius című Marvel-filmmel került ismét a legrosszabb színészek mezőnyébe.



Az Arany Málna-díjat egy nappal az Oscar-gála előtt, március 11-én osztják ki.