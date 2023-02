A nevét a zenekarától vette át

Az valószínűleg senkit sem lep meg, hogy a zenész nem az Alice Cooper női néven született: eredetileg Vincent Damon Furnier-ként anyakönyvezték. 17 évesen alapította meg az Earwigs nevű rockbandát, amely később Spiders, majd Nazz, majd végül Alice Cooper néven folytatta. A banda nevének eredete kapcsán számos legenda keringett, amit persze a tagok sem igyekeztek megcáfolni, mint például hogy spiritiszta szeánszon jött az ötlet, vagy hogy eredetileg egy boszorkányság miatt elítélt nő neve volt. A valóság az, hogy egyszerűen egy hétköznapi, ártatlannak tűnő lánynevet kerestek, ami szembenállt a polgárpukkasztó imidzsükkel. Az Alice Cooper zenekar 1975-ben megszűnt, ettől kezdve a név az énekes szólóprojektjét jelentette, és a saját hivatalos nevét is megváltoztatta erre.

Koncerttel zaklatta a saját kertjében Frank Zappát

Az Alice Cooper zenekar első lemezét az akkor már világsztár Frank Zappa adta ki. Ezt úgy érték el nála, hogy kiderítették, hol lakik, és elkezdtek zenélni a kertjében. Zappa magából kikelve először el akarta zavarni őket, mire ők választás elé állították: adja ki a lemezüket, vagy hívja a rendőröket.

Csak a felesége veheti le róla az egyik ékszerét

1976 óta él házasságban Sheryl Goddard-al, akit az egyik koncertturnéja táncos-koreográfusaként ismert meg. Három gyerekük született, és az örök szövetségüket többek között jelképesen az is megpecsételi, hogy Cooper egyik ezüst karkötőjét csak egy olyan kulccsal lehet levenni, ami a feleségénél van.

Igazi horrorikon

Az egyik beceneve „A sokk-rock Keresztapja", és ő volt az egyik első rockzenész, aki behozta vad, pokoli, sötét külsőségeket a műfajba, kezdve a mindig feketére festett szemtől a színpadon kígyóval pózoláson át a temetői szimbólumokig. Ezért aztán nemcsak zenészként lett ikon Alice Cooper, de a horror műfajban is, amit számos film vendégszereplőjeként is csak tovább erősített.

Minden vasárnap templomba jár

A színpadi énjével ellentétben a magánéletben kimondottan jámbor, sőt vallásos hívő ember. A családjával minden vasárnap istentiszteletre járnak, és egy keresztény jótékonysági szervezet elnöki tisztségét is betölti.

Leküzdötte az alkoholizmust

A hetvenes évek végére olyan súlyossá vált az alkoholproblémája, hogy az már nemcsak a házasságát, de az életét is fenyegette. Elvonóra ment, és a From the Inside című albumában dolgozta fel az élményeit. De nem sikerült egyből leszoknia: a következő években még többször visszaesett, és csak a nyolcvanas évek közepére jutott el odáig, hogy végleg tiszta tudott maradni.

Megvette a híres HOLLYWOOD felirat egyik betűjét

Az 1970-es évek végén annyira leromlott a nevezetes, hegyoldalban álló HOLLYWOOD felirat betűinek állapota, hogy újakra cserélték őket. Ezt jótékonysági árverésből finanszírozták, aminek keretében a régi betűket licitre bocsátották. Alice Cooper az egyik O betűt vette meg Groucho Marx tiszteletére.

Nem ivott vért a színpadon

A hozzá kapcsolódó egyik legismertebb legenda, hogy egy alkalommal leharapta egy élő csirke fejét a színpadon, és utána megitta a vérét. Az eset valójában úgy történt, hogy egy néző feldobott egy élő csirkét a színpadra, amit Cooper szabadon akart engedni, ezért fedobott a levegőbe. A csirkék repülési képességei viszont nem túl erősek, így aztán szegény állat a tömegben végezte, ahol a rajongók darabokra kapták, és a maradványait visszadobták a színpadra.

Ő az egyik hollywoodi vámpír

A hetvenes években az alapítója volt a Hollywood Vampires nevű klubnak, ami semmi másról nem szólt, mint a mindennapi, minél nagyobb tivornyákról a máig létező Rainbow Bar and Grill nevű hollywoodi kocsmában. Amikor 2015-ben Johnny Depp létrehozott egy szupercsapat zenekart Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) és jómaga közreműködésével, emiatt lett Hollywood Vampires a nevük.