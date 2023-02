Olasz származású

Nemcsak a filmvásznon alakít gyakran olasz-amerikai karaktereket, de maga is az. A felmenői mindkét ágon Itáliából vándoroltak ki Amerikába, a vezetékneve jelentése olaszul: halak.

Már ötévesen színpadon állt

Gyerekszínészként kezdte szórakoztatóipari pályafutását, és már ötévesen játszott New York-i színházi előadásokban. 10 évesen pedig a Startime Kids című tévéshow állandó szereplője lett.

Fodrászként is dolgozott

A gyerekszínészi karrier után nagyon sokáig csak a helyét kereste. Az édesanyja foglalkozását követve fodrászként is dolgozott, éjszakai klubokban pincérkedett és zenélt, egy sikertelen lemezt is kiadott a hatvanas években. A később gengszterfilmekben szintén gyakran feltűnő Frank Vincent oldalán színpadi komikuspárosként is próbálkoztak, de nem sikerült befutniuk.

Robert De Nirónak köszönheti a befutását

Az első filmszerepét 32 évesen játszotta a The Death Collector című filmben. Ezt látta meg évekkel később Robert De Niro, és ajánlotta őt Martin Scorsese figyelmébe, aki épp színészt keresett a Dühöngő bika főhőse testvérének szerepére. A film elhozta az akkor már 36 éves Pesci befutását, aki aztán Scorsese és De Niro állandó alkotótársává lett.

Kétszer törte el ugyanazt a bordáját forgatáson

A Dühöngő bika készítése közben a magát képzett bokszolóvá edző Robert De Niro egy túl jól sikerült ütéssel eltörte az egyik bordáját. 15 évvel később a Casino forgatásán az egyik nehézfiút játszó színész a jelenet végén rátámaszkodott felállás közben, és eltörte ugyanazt a bordáját.

Az egyik leghíresebb jelenetét maga találta ki

A karrierje egyik legnevezetesebb jelenetében hirtelen haragú, veszélyes gengszterként kéri számon a Nagymenők főhősén, hogy miért hívja őt jópofának. Az egész jelenet olyannyira Pesci zsenialitásán alapult, hogy Martin Scorsese külön kérte tőle: írja és rendezze meg ő ezt a pillanatot a filmjében.

Kontaktlencsét visel a legtöbb filmjében

Egyszerre többféle színűek a szemei: kívül kékek, belül pedig barna gyűrűk láthatók bennük. A filmbeli karakterei viszont rendszerint egyszínű szemekkel rendelkeznek, így aztán a forgatásokon kontaktlencsét szokott hordani.

Nem csak a filmekben mocskos a szája

Híresen sokat káromkodik a filmjeiben, és ez a való életben is igaz rá. A Reszkessetek, betörők! forgatásán az volt a szabály, hogy mindenkinek pénzt kellett dobnia egy befőttesüvegbe, ha káromkodott, Pesci pedig egymaga megtöltötte egy nap alatt az egészet. A filmbeli karaktereitől eltérően viszont nála nem társul durvaság a káromkodásokhoz, mindenki rendkívül kedves emberként írja le.

Övé minden idők egyik legrövidebb Oscar-beszéde

Háromszor jelölték a legrangosabb filmes díjra (Dühöngő bika, Nagymenők, Az ír), és a Nagymenők emlékezetes mellékszerepéért el is nyerte. Az Oscar-szobor átvételekor csak annyit mondott: „Megtisztelő. Köszönöm." Később arra hivatkozott, hogy nem számított győzelemre, ezért nem készült beszéddel.

Már több mint két évtizede visszavonult

1999-ben jelentette be, hogy visszavonul a színészkedéstől. Ezt szerencsére nem tartotta be teljesen, de azóta valóban csak nagyon-nagyon ritkán lehet őt látni filmekben. Martin Scorsesének is ötven alkalommal kellett könyörögnie, hogy vállalja el Az ír egyik fontos szerepét, amiben a korábbi gengszterkaraktereitől eltérően egy csendesen, nyugodtan beszélő keresztapát alakított.