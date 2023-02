Előkelő angol család sarja.

Emily Olivia Leah Blunt néven született Londonban, 1983. február 23-án. Az édesanyja tanárként dolgozott, az édesapja Anglia egyik legmenőbb védőügyvédjének számított, az egyik nagyapja a brit hadsereg tábornoka volt, az egyik nagybátyja pedig parlamenti képviselő.

Akcentussal küzdötte le a dadogást.

Nyolcéves kora környékén dadogni kezdett, és hiába próbálkoztak ellene tenni mindenféle technikával, éveken át semmi sem vezetett sikerre. Végül 12 évesen javasolta neki egy logopédus, hogy játsszon el egy olyan karaktert, aki akcentussal beszél, és ez a (tulajdonképpen színészi) módszer segített eltüntetni a dadogását.

Tolmács akart lenni.

Mielőtt a színészi pálya lehetősége komolyabban megjelent volna az életében, azt tervezte, hogy egyetemre megy, és ott nyelveket tanul. Az álma ez esetben egy tolmácsi munka lett volna az ENSZ-nél.

Leszbikus tinilányként figyeltek fel rá.

A karrierjében az áttörést a Szerelmem nyara című film hozta el, amiben elkényeztetett tiniként keveredett szerelmi viszonyba nyaralás alatt egy helyi lánnyal. Nemcsak kiváló kritikákat kapott az alakítása, de a világsztár Susan Sarandon is felfigyelt rá, és elhívta szerepelni maga mellé a Veszedelmes vonzerőbe.

Az ördög Pradát visel forgatásán végig éhes volt.

Mivel egy divatmagazin megfelelési kényszeres munkatársát játszotta a filmben, fogyókúrára kötelezték őt a forgatás előtt. Sőt, a felvételek idején is szigorú diétát kellett tartania a szereplőtárs Anne Hathaway-jel együtt, emiatt aztán folyamatosan korgó gyomorral dolgoztak.

Ő volt az első Fekete Özvegy.

Eredetileg őt szerződtették le a szuperhős Fekete Özvegy szerepére a Marvel mozis univerzumban. A karakter első felbukkanását jelentő Vasember 2. viszont összecsúszott forgatási időpontban a Gulliver utazásaival, így Blunt visszalépett, és Scarlett Johansson érkezett a helyére.

Világsztár írt róla dalt.

2005 és 2008 között a világhírű zenész-énekes Michael Bubléval alkottak egy párt, aki az Everything című számot Bluntnak írta. A Me and Mrs. Jones című dalának végén pedig Blunt egy rövid vokál erejéig hallható is.

A férje oldalán láthattad a moziban is.

2010 óta a filmcsillag John Krasinski a férje, akivel nem csak két közös gyereket hoztak össze, de egy sikeres filmszériát is: a posztapokaliptikus horror Hang nélkül eddigi két részében férjet és feleséget játszottak, miközben Krasinski a rendezést is magára vállalta. Hamarosan pedig érkezik majd a harmadik rész és egy spinoff-mozi is.

Kesztyűkkel és csótányokkal ki lehet kergetni a világból.

Akad néhány fóbiája: például tériszonya van, de nem súlyos: a forgatásokon le tudja küzdeni, ha olyan jelenetre van szükség. Ugyanakkor retteg a csótányoktól is, és gyerekkora óta megmagyarázhatatlan ellenérzéssel viseltetik a kesztyűk iránt.

A nyugodt hétköznapokra esküszik.

Igyekszik magát a lehető legtávolabb tartani a közösségi médiától, és naponta gyakorolja a transzcendentális meditáció nevű technikát belső nyugalma érdekében.