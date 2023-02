Rosszul tudta a saját születési dátumát, Eric Clapton szerette el a feleségét, ő hozta be a keleti hangszereket a rockzenébe, és még a Brian életét is neki köszönhetjük. 80 éve született George Harrison, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet a Beatles legtitokzatosabb tagjáról.

Élete nagy részében rosszul tudta a születési dátumát.

Mindenhol1943. február 25-e szerepel a születési dátumaként, és maga is abban a hitben élte le az élete nagy részét, hogy ekkor látta meg a napvilágot. Már közel 50 éves volt, amikor előkerült egy családi dokumentum, amiből kiderült, hogy néhány perccel éjfél előtt született, még február 24-én. Ekkor már nem módosította az iratait.

Az édesapja minden nap fuvarozta a Beatlest.

Az édesanyja háztartásbeli volt, aki otthoni táncórák tartásával egészítette ki a családi kasszát. Az édesapja pedig buszsofőr, aki liverpooli városi járműveken és iskolabuszon is dolgozott, utóbbit annak a sulinak az alkalmazásában, ahova a fia járt a többi Beatles-taggal együtt, és ahol megalakult a zenekar.

John Lennon nem akarta felvenni a zenekarba.

Harrison fiatalabb volt, mint a Beatles-alapító legendás páros, és Paul McCartney-nak hosszan kellett győzködnie a 17 éves John Lennont, hogy esélyt adjon egy 14 éves taknyosnak. Végül engedélyezett neki egy meghallgatást, amit egy emeletes busz felső szintén tartottak meg, és Harrison gitárjátéka meggyőzte Lennont.

Ő hozta be a keleti hangszereket a rockzenébe.

A Help! című Beatles-film forgatása közben ismerkedett meg az első keleti hangszerekkel, ami után egyre jobban elmélyült a témában, Indiába utazott, és a buddhizmust is tanulmányozta. A hangszereket pedig felhasználta a Beatles zenéjében is, ettől kezdve lett közkeletű például a szitár hangja a rockdalokban.

Egy másik világsztár szerette el a párját.

11 éven át élt házasságban Pattie Boyd modellel, akibe beleszeretett Harrison egyik legjobb barátja és zenésztársa, Eric Clapton – neki írta a Layla című híres dalt is. Boyd először visszautasította Clapton közeledését, aki a drogokba menekült. Később aztán Boyd elhagyta Harrisont és hozzáment Claptonhoz, a két barát viszont jóban maradt, és „sógorként" hivatkoztak egymásra.

Élete szerelmének először a hangjába szeretett bele.

Olivia Arias titkárnőként dolgozott egy lemezkiadónál, és Harrison eleinte csak telefonon beszélt vele. De így is annyira lenyűgözte a lány, hogy egy barátjával kinyomoztatta, kiről van szó, később pedig egy partin össze is ismerkedtek, majd élethosszig tartó házasság lett belőle.

Neki köszönhetjük a Brian életét.

Meg persze a Monty Python csapatnak, akikkel Harrison jó barátságot ápolt, és producerként beszállt a finanszírozási gondokkal küzdő produkcióba. Harrison saját filmgyártó céget is alapított, és összesen 26 mozi elkészítésében működött ily módon közre.

A leghíresebb dalát nem ő írta.

Annak ellenére, hogy a rockzene történetének egyik legnagyszerűbb dalszerzője, aki a Beatles legendás számaiból is jó néhányat jegyez, később pedig figyelemreméltó szólókarriert is magáénak tudhatott, a legismertebb dala a Got My Mind Set On You lett, ami egy 1962-es Rudy Clark-szám feldolgozása.

Az otthonában késelte meg egy őrült rajongója.

1997-ben egy őrült Beatles-rajongó betört a házába, és az otthon tartózkodó Harrisont és a feleségét is súlyosan megsebesítette a késével. A zenésznek a tüdeje is összeomlott a szúrások miatt, de sikerült megmenteni az életét.

Paul McCartney házban hunyt el.

2001. november 29-én tüdőrákban hunyt el. Az utolsó napjait a zenésztárs és barát Paul McCartney házában töltötte, a családjával körülvéve. A hamvait a kérésének megfelelően a Gangeszba szórták.