Egy francia sanzonról kapta a nevét.

Céline Marie Claudette Dion néven született 1968. március 30-án a kanadai Charlemagne városában. A Céline keresztnevet egy akkoriban népszerű francia sanzon, Hugues Aufray dala után adták neki a szülei.

13 testvér között nőtt fel.

Népes családban látta meg a napvilágot, és a Dion família 14 gyermeke közül ő volt a legfiatalabb. Szerény körülmények között nőtt fel, az ágyát például mindig meg kellett osztania a nővérei közül néhánnyal, kisbabaként pedig egyszerűen egy nagyobb fiók szolgált a fekhelyéül.

A felfedezője elzálogosította miatta a házát.

Dion már 12 évesen írt egy olyan dalt, ami felkeltette az elismert zenei producer, René Angélil figyelmét. Olyannyira hitt a felfedezett kislány tehetségében, hogy a saját házára vett fel jelzáloghitelt, és így finanszírozta Dion bemutatkozó albumát.

Vámpírnak csúfolták az iskolában.

Mindig is nagyon vékony alkatnak számított, ez pedig párosulva a kissé kuszán álló fogai miatti szokatlan mosolyával azt eredményezte, hogy a középiskolában „vámpírkirálynőnek" csúfolták. Amikor később megcélozta a világhírt, az intenzív angoltanulás mellett nem véletlenül csináltatta meg a fogait is.

Nyert Eurovíziós Dalfesztivált is.

Noha soha nem élt Európában, mégis diadalmaskodott az itteni leghíresebb nemzetek közötti dalversenyen, méghozzá Svájc képviseletében. A „Ne partez pas sans moi" című dalt 1988-ban vitte sikerre a döntőben.

Filmes dalokkal lett világsztár.

Kanadában már régóta óriási sztárnak számított francia nyelvű dalaival, amikor az 1990-es évek elején az amerikai közönséget is elkezdte meghódítani. A szépség és a szörnyeteg című Disney-rajzfilmben énekelt betétdala hozta meg az áttörést, majd néhány évvel később a Titanicban elhangzó gigasláger, a My Heart Will Go On révén már a csapból is Céline Dion folyt.

Nem akármilyen rekordokat tart.

Világszerte több mint 200 millió lemezt adott el a pályafutása során, ezzel pedig ő minden idők legsikeresebb kanadai zenei előadója. De nemcsak Kanadában első, hanem az összes francia anyanyelvű zenész között is, az öt Grammy-díját pedig már épp csak megemlítjük.

Egy pénzérme a kabalája.

Még sztárrá válása előtt, egy Japánban tartott dalverseny alatt talált a földön egy 1968-as verésű kanadai ötcentes pénzérmét. Utána megnyerte a versenyt, az érmét pedig azóta is magánál tartja kabalából.

A 26 évvel idősebb menedzsere lett élete szerelme.

A cikkünkben már korábban említett René Angélil nemcsak menedzserként állt évtizedekig Dion mellett, de egy idő után a párjaként is. A férfi 38 éves volt akkor, amikor találkoztak, Dion pedig mindössze 12, és évekig fel sem merült bármiféle romantikus vonzalom lehetősége kettejük között. A tinédzserkora végére azonban Dion azon vette észre magát, hogy egyre inkább beleszeret a menedzserébe, ezt pedig egy idő után titkolni sem tudta. 20 éves volt, amikor összejöttek, de a nyilvánosság előtt ezt további 5 évig titkolták. A kapcsolatuk végül közel három évtizedig tartott, három gyerekük született, és csak Angélil halála vetett neki véget.

Súlyos betegség miatt mondta le a budapesti koncertjét.

2023-ban Budapesten is fellépett volna Céline Dion, de a turnéját le kellett mondania, amit egy megható videóüzenetben tett meg. Ebben értesítette a rajongóit arról is, hogy az ún. „merev ember" szindróma nevű ritka betegségben szenved, ami szörnyű izomgörcsökkel jár. A magyarországi koncertjének új időpontja 2024. március 26.: addig remélhetőleg sikerül úrrá lennie a tüneteken.