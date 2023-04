A szülők kitartása és sikere egyértelműen nagy hatással van a gyerekekre, így van ez a civil embereknél és a már hírességekké vált személyeknél is. Egyes hollywoodi sztároknak a szülei szintén óriási sikereket értek el a szakmájukban, habár lehet, hogy ez a tevékenység akkora ismertséget nem hozott a számukra, a tetteik mindenképpen elismerésre méltóak. Íme, azoknak a csillagoknak a szülei, akik megérdemlik, hogy szót ejtsünk róluk is, mert így vagy úgy, de örökre megváltoztatták a történelmet még azelőtt, mielőtt felneveltek volna egy sztárt.

Glenn Close apja: Dr. William Close

Glenn Close Oscar-díjra jelölt, Golden Globe- és Emmy-díjas amerikai színésznő, aki olyan kultikus filmekben játszott, mint a Végzetes vonzerő, a Veszedelmes viszonyok vagy a A szerencse forgandó: de sokan ismerik a 101 kiskutya Szörnyella De Frászaként is. A színésznőt az egész világon ismerik, édesapját kevésbé, pedig hatalmas jelentőségű az, amit véghez vitt. Dr. William Close az 1970-es évek egyik legfontosabb orvosa, ő volt ugyanis az, aki megállította az ebola terjedését Közép-Afrikában. 1976-ban, amikor a betegség elkezdett terjedni az afrikai régiókban, ő volt a felelős a megfékezésére irányuló erőfeszítések összehangolásáért, és sikerrel járt, amivel életek ezreit sikerült megmentenie.

Kanye West apja: Ray West

Kanye West egykor kizárólag a dalairól volt ismert, mára már többször kerül furcsa kijelentései és ámokfutásai miatt a figyelem középpontjába, mint a számaiért. Sok magánéleti titkát teregette ki az elmúlt években, de élete egy fontos szereplőjéről szinte soha nem ejtett szót, mégpedig az édesapjáról. Rey West pedig sok olyan dolgot tett, amiről érdemes lett volna mesélnie, például egy olyan szervezet tagja volt, amely céljául tűzte ki az emberi jogok kiterjesztését, ő lett a közössége egyik első fotóriportere. Olyan híres alakokat örökített meg, mint Ronald Reagan elnök és a híres író, Maya Angelou.

Jack Black édesanyja: Judith Love Cohen

Jack Black az a színész, akit mindenki szeret, hiszen imádnivaló és humoros. A legtöbben a Rocksuli című filmből ismerik, de a Holidayben is szerepelt, valamint a Jumanjiban. Édesanyja pedig egy igazi modern kori hős volt. Judith Love Cohen repülőgép-mérnökként dolgozott, sokat köszönhetünk a matematika és a tudományok iránti szeretetének. Kötelességeit még fia születésének napján sem hanyagolta el. 1969. augusztus 28-án elhagyta az irodát, hogy megszülje a gyermekét, de kifelé menet még megállt, hogy összeszedje az iratokat, amiken dolgozott. Meg is oldott egy olyan problémát, amely kulcsfontosságú volt a legénység biztonságos visszaküldéséhez és az Apollo 13 űrhajósainak megmentéséhez. Mindezt közvetlenül a szülés előtt.

Lenny Kravitz édesanyja: Roxie Roker

A tehetséges zenészt és producert egy igazán erős nő nevelte fel, aki akkor szerzett magának hírnevet, amikor a rasszizmus rendkívül erős volt mind a társadalomban, mind a szórakoztatóiparban. Roxie színésznőként Helen Willist alakította a CBS The Jeffersons című sitcomjában, az első fajok közötti pár egyik tagját, akit rendszeres főműsoridőben mutattak be a televízióban. Nemcsak Hollywoodban tett sokat, hanem a közösségéért is dolgozott. Részt vett a gyermekek jogait támogató mozgalmakban, és megmutatta egy egész országnak, hogy a tehetségnek nincsenek faji korlátai.