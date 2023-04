Alkoholista anya tette nehézzé az életét

Rosalie Anderson MacDowell néven született 1958. április 21-én, a dél-karolinai Gaffney városában. Az édesapja a faiparban dolgozott, az édesanyja zenetanárnőként; az utóbbi alkoholizmusa pedig rányomta a bélyegét a családi életükre. Andie MacDowell hatéves korában a szülei el is váltak, az édesanyja pedig később a függősége okozta egészségkárosodásba halt bele.

Modellként kezdte a karrierjét

Egy Los Angeles-i kirándulás alkalmával figyelt fel rá a Wilhelmina Models egyik ügynöke, és rövidesen már a fotómodellek világában találta magát. A szépségiparral való kapcsolata színésznőként sem szakadt meg: Immár1986 óta folyamatosan a L'Oréal márka arca.

Eltanácsolták a színészi pályától

Az 1970-es évek végén két szemeszternyit járt egyetemre a Winthrop University hallgatójaként. A kimaradásához annak is köze volt, hogy a drámaórákon azt tanácsolták neki: inkább ne próbálkozzon a színészi pályával, mert nem elég tehetséges hozzá. Annál nagyobb elégtételt jelentett számára, hogy évtizedekkel később az egyetem kitüntetésben részesítette az életművéért.

Az első filmjében Glenn Close lett a hangja

Az első filmszerepet az 1984-es Tarzan, a majmok ura című filmben kapta, amit óriási lehetőségként élt meg. Azt pedig óriási megaláztatásként, hogy a jeleneteit utólag újraszinkronizálták Glenn Close-zal, mert túl erősnek találták a déli akcentusát. Az is megfordult a fejében, hogy feladja színészi álmait, de aztán inkább azt választotta, hogy képezi magát, és még keményebben próbálkozik.

Jóval 30 felett futott be

A tarzanos incidens miatt évekig alig kapott szerepeket, és csak a kilencvenes évek közepén lett belőle sztár. Akkor viszont egycsapásra: az Idétlen időkig és a Négy esküvő, egy temetés alig egy éven belül jött ki, és nemcsak filmcsillaggá, de szépségideállá is tette a színésznőt.

Saját magát taszította le a csúcsról

Ő lett az első olyan színésznő az amerikai mozitörténelemben, akinek egy filmjét a bevételi lista éléről egy olyan film szorította le, amiben szintén ő a főszereplő. Ez 1994 tavaszán történt, a két film pedig a Négy esküvő és egy temetés, valamint a Rosszlányok volt.

Kedveli az ékszerkereskedőket

Kétszer ment férjhez. Első alkalommal még a modellkarrierje idején megismert, szintén modell Paul Qualley felesége lett, a házasságuk 1986 és 2000 között tartott. Majd 2001 és 2004 között a gyerekkori barátja, az ékszerkereskedő Rhett Hartzog felesége lett. 2006-ban pedig a szintén ékszerkereskedő Kevin Geagan jegyezte el, és azóta is együtt vannak: házasságról nem érkezett hír.

A lány épp most hódítja meg Hollywoodot

Az első házasságából három gyermeke született, akik közül Margaret Qualley-t sokan Hollywood következő nagy csillagának tartják az olyan filmjei révén, mint a Volt egyszer egy... Hollywood, vagy az Egy évem Salingerrel. De a mamával is szerepelt már együtt, az Egy szobalány vallomása című sorozatban.

Új sorozatban látható idén

Legutóbb az Álom két keréken című Netflix-filmben láthatták őt a nézők, az idei évben pedig a The Way Home című családi Hallmark-sorozat egyik főszerepét alakítja. De mozifilmekből is bemutatásra vár három olyan alkotás is, amikben mellékszerepben felbukkan majd, ráadásul a legkülönfélébb műfajokban: akad köztük tinifilm, családi dráma és akcióthriller is.