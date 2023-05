1A woodstocki fesztivált nem is Woodstockban tartották. A New York állambeli Woodstock kisvárosa csak első ötlet volt a szervezők részéről, de ott nem találtak megfelelő helyszínt. Ezután lefoglaltak egy területet Wallkill városa mellett, de ott pedig az engedélyeiket vonták vissza az esemény előtt egy hónappal. Végül 1969 augusztusában Bethel városának közelében, egy Max Yasgur nevű farmer egyik birtokán sikerült megtartani a fesztivált, aminek a nevét akkor már megtartották az eredeti koncepcióból.

2

A hatóságok 50 ezer fős rendezvényt engedélyeztek, de már elővételben elfogyott 186 ezer jegy a fesztiválra. Végül a becslések szerint mintegy félmillió ember fordult meg a helyszínen, ahol egy idő után már nem akadt elég ember a jegyellenőrzésre, ezért mindenki ingyen bejuthatott.

3Erre a félmillió emberre mindössze 12 szolgálatot teljesítő rendőr jutott a fesztivál ideje alatt. Mégsem történt semmi komolyabb erőszakos incidens a részvevők között. Két haláleset sajnos így is bekövetkezett: az egyik drogtúladagolás, a másik közlekedési baleset miatt.

4Ez az óriási tömeg persze a környékbeli utakat is teljesen ellepte, óriási dugók alakultak ki. A fellépő zenekarok is nehezen jutottak el a fesztiválra, a koncertek sorrendjét sokszor az határozta meg, hogy kinek mikor sikerült elérni a helyszínre. Néhány együttest végül helikopterrel vittek be a fesztiválra.

5Az egyik fellépőnek, Melanie Safka énekes-dalszerzőnek elfelejtettek a szervezők előadói belépőt adni, és a biztonságiak nem akarták a színpadhoz engedni. Végül el kellett énekelnie nekik a leghíresebb dalát, hogy elhiggyék, valóban ő az.

6A nem várt látogatói létszám miatt az egész fesztiválon nehéz volt ételhez jutni. Amikor az egyik burgerárus kezdett kifogyni a készletből, a korábbi 25 cent helyett már 1 dollárért árulta a szendvicseket, de ezzel nem járt jól: a kapitalista kizsákmányolást kiáltó hippik elfoglalták a bódéját.

7Ökumenikus összefogásban valósult meg a fesztiválozók (részbeni) etetése: egy zsidó szervezet több ezer szendvicset küldött a helyszínre, amit katolikus apácák segítetettek szétosztogatni a tömegben.

8A fesztivált eredetileg háromnaposra tervezték, de a kaotikus szervezés, a koncertek csúszása és az időjárási körülmények (heves esők miatt sártengerré vált terület nagy része) miatt végül négynaposra nyúlt a buli.

9Az esemény elsőszámú sztárjának Jimi Hendrix számított, aki nem csak a legmagasabb gázsit kapta a fellépők között, de ahhoz is ragaszkodott, hogy az övé lehessen az utolsó koncert. A csúszások miatt viszont ez az utolsó koncert végül hétfő reggel 9 órakor valósulhatott meg, amikor a fesztiválozók egy része már hazaindult. Hendrix fellépése az amerikai himnusz újraértelmezett változatával így is bevonult a rocktörténelembe.

10Woodstock neve gyorsan fogalommá vált, és azóta a popkultúra számos módon felhasználta azt. Például a képregényfigura Snoopy jóbarátja, a kis sárga madár sem véletlenül viseli a Woodstock nevet.

11A fesztivált több alkalommal is próbálták feléleszteni, a 25. évfordulón például tartottak egy Woodstock II nevű bulit, amin többen felléptek az eredeti előadók közül is. 1999-ben viszont teljes káoszba fulladt a 30. évfordulóra szervezett fesztivál, és azóta inkább békén hagyták a Woodstock nevet.

12A fesztiválról készült egy nagyhatású dokumentumfilm is, amiben ifjú rendezőasszisztensként közreműködött a későbbi legendás direktor Martin Scorsese, és ami Oscar-díjat is nyert. A nevezetes dokumentumfilm most először a magyar mozikba is eljut, május 4-től vetítik a kiválasztott filmszínházak.