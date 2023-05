10 éves koráig rokonok nevelték a szülei helyett, tűznyelésben is profi, a felesége és a nevelt lánya is ugyanabban a betegségben hunyt el, és bankrabló apósként láthatod legközelebb. 70. születésnapját ünnepli Pierce Brosnan, aki a valaha volt legjóképűbb James Bondnak tartanak, és akiről talán te sem tudtad a következőket.

10 éves koráig rokonok nevelték a szülei helyett

1953. május 16-án az írországi Droghedában született egy ápolónő anya és egy asztalos apa gyermekeként. Még kisbaba volt, amikor az apja otthagyta a családot, majd később az anyját is nélkülöznie kellett, aki Angliába ment ápolónőnek tanulni, majd dolgozni. A kis Pierce-t egy ideig a nagyszülei nevelték, majd az ő haláluk után a különböző nagynénik és nagybácsik. Az édesanyja csak évi 1-2 alkalommal tudott hazalátogatni, és Brosnant 10 éves korában költöztette magához Londonba.

James Bond-filmet látott először a moziban

11 éves korában jutott el először moziba, a nevelőapja vitte el Londonban a Goldfinger című James Bond-filmre. Máig ezt tartja a legmeghatározóbb filmélményének a második mozilátogatással együtt, aminek alkalmából szintén egy nagy klasszikust, az Arábiai Lawrence-t nézték meg.

Kiközösítették és zaklatták a suliban

Az angliai iskolájában állandó gúnyolódások tárgya volt, két okból is: egyrészt kívülállónak számított az ír nemzetiségével és kulturális hátterével (a gúnyneve szimplán csak ennyi volt: Ír), másrészt már 11 éves korára 182 centisre nyúlt meg, így a külsejével is kilógott.

Tűznyelésben is profi

Mielőtt hivatásos színész lett volna, egy ideig artistaként dolgozott egy cirkuszban, és a tűznyelés volt a specialitása. A főszereplésével készült Remington Steele sorozatban ki is használták ezt a képességét, és direkt írtak egy cirkuszi epizódot, hogy bemutathassa a trükkjeit.

Egy sorozat miatt bukta James Bondot

Roger Moore visszavonulása után, 1986-ban egyszer már őt választották ki következő James Bondnak. Ekkor még játszott a Remington Steele-ben, ahova hétéves szerződés kötötte, de a csatorna már eldöntötte, hogy a negyedik évad után véget vet a sorozatnak. Viszont miután Brosnan már elkötelezte magát Bondnak, a csatorna másképp döntött, és folytatta a szériát, amiben a szerződése miatt részt kellett vennie. Egy tévésorozat és egy James Bond-film forgatása pedig nem összeegyeztethető, így aztán Timothy Dalton lett a következő Bond. Brosnan azt hitte, élete lehetőségéről maradt le, de a sors és a Bond-filmek producerei kárpótolták: Dalton távozása után őt szerződtették, és végül négy filmben is alakíthatta a 007-es ügynököt.

Sebhelyet, kocsikat és szmokingtilalmat is hozott neki a 007-es szerepe

A holnap markában című film forgatásán olyan szerencsétlenül találta el egy kaszkadőr az egyik verekedős jelenet felvételekor, hogy a sebhely a felső ajka felett maradandónak bizonyult. Minden egyes főszereplésével készült James Bond filmért nemcsak mesés gázsit, de egy-egy BMW luxusautót is kapott. Cserébe viszont vállalnia kellett, hogy semmilyen más filmben nem hord szmokingot, amíg ő számít az aktuális Bondnak.

A felesége és a nevelt lánya is ugyanabban a betegségben hunyt el

Az ausztrál színésznő, Cassandra Harris 11 éven át volt a felesége, mielőtt tragikusan fiatalon elhunyt volna petefészekrákban. Nevelt lányát, Charlotte Harrist pedig két évtizeddel később ugyanebben a betegségben, ugyanolyan szörnyű gyorsasággal vesztette el.

Ötszörös apuka és négyszeres nagypapa

Az első házasságából egy fia született, továbbá nevére vette a felesége előző kapcsolatából származó két gyermekét is. Amerikai újságíró a párja, 2001 óta a felesége is. Két fiuk született, és mára Brosnan már nagypapának is mondhatja magát, négyszeresen.

A festményeivel jótékonykodik

Színészi karrierje előtt kacérkodott a képzőművészeti pályával, sőt tanult is egy ideig tervezőgrafikát. Az első felesége halála után kezdett el újra festeni terápiás céllal, azóta pedig a képeit gyakran felajánlja olyan jótékony célú árverésekre, amik számára fontos ügyeket támogatnak, mint a környezetvédelem, a fegyverbirtoklás korlátozása, vagy az azonos neműek házasságának engedélyezése.

Bankrabló apósként láthatod legközelebb

Az utóbbi időben főleg királyi (Hamupipőke, A sellő és a Napkirály) és mentor (Black Adam) mellékszerepeket játszott a moziban, az idén érkező The Out-Laws című filmben viszont ismét körülötte forog majd a sztori: olyan apóst alakít, akire a friss veje elkezd gyanakodni, hogy igazából bankrabló.