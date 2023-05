A Hawaii-szigeteken született skót klán leszármazottjaként

1968. május 20-án Hawaii állam fővárosában, Honoluluban jött világra, de már kétéves korában átköltözött a családja Kaliforniába, és ott nőtt fel. A felmenői között angolok, hollandok, németek, írek és orosz zsidók is találhatók, az Olyphant ág pedig skót származású, a máig létező felföldi Oliphant klánból eredve.

Iparmágnások és híres zenészek rokona

Apai oldalról tagja a Vanderbilt családnak is, akik a 19. században Amerika egyik leghíresebb és leggazdagabb iparmágnás famíliájának számítottak. De a felmenői között ott szerepel a híres zenei producer John Hammond, és a korszakos dzsesszzenész Benny Goodman is.

A diáktársaiból is világsztárok lettek

Ugyanabban a középiskolában és ugyanabban az évben, de párhuzamos osztályban végeztek Jeremy Rennerrel. Egyetemre pedig Will Ferrellel és Macy Gray-jel járt együtt: ekkor még Ferrell sportriporternek, Gray forgatókönyvírónak, Olyphant pedig művészettörténésznek készült.

Profi sportolóként versenyzett

Egészen egyetemista koráig versenyszerűen úszott, és az országos bajnokságon is döntőbe jutott 200 méter vegyesen. A sportszeretete máig megmaradt, de már elsősorban teniszezik a szabadidejében, és hírességek jótékonysági tenisztornáin is elindul.

A cowboykalap hozta meg számára a sikert

Színészi karrierje kezdetén még stand-up komikusként próbálkozott, majd sikeres színpadi színész lett. A kamerák előtt eleinte gonosz mellékszereplőket játszott, de aztán a Deadwood és A törvény embere sorozatok igazi sztárrá tették. Mindkettőben cowboykalapos, szűkszavú, száraz humorú igazságtevőt játszott, és Quentin Tarantino sem véletlenül épp westernszínész karakterként használta őt a Volt egyszer egy... Hollywoodban.

Visszautasította az egyik legsikeresebb mozis franchise főszerepét

Először neki ajánlották fel a Halálos iramban főhőse, Dominic Toretto szerepét, de annyira bugyutának találta a forgatókönyvet, hogy inkább nem vállalta el, sőt biztos volt benne, hogy bukás lesz a film. Ehhez képest a Halálos iramban-széria mára Hollywood egyik legsikeresebb filmszériájává nőtte ki magát, rövidesen érkezik a mozikba a tizedik része, Vin Diesel pedig köszöni szépen, élt a lehetőséggel.

A középiskola óta ugyanazt a nőt szereti

Még a gimnáziumban szerettek egymásba Alexis Knieffel, aki azóta is a párja, és 1991 óta a felesége is. Három gyerekük született: Grace 1999-ben, Henry 2001-ben, Vivian 2003-ban.

A drága hotelekből ellopja az evőeszközöket

Egy interjújában bevallotta, hogy ha irreálisan drága hotelben száll meg, akkor az 50 dolláros (kb. 20 ezer forintos) omlett mellé kapott evőeszközöket és csészéket is a ki nem mondott megállapodás részének tekinti, és simán hazaviszi.

A COVID alatt fejezte be az egyetemet

Annak idején nem diplomázott le a University of Southern California hallgatójaként, de már csak egyetlen szabadon választható tanegysége hiányzott, amikor otthagyta a sulit a színészi pálya kedvéért. Ezért aztán a világjárvány adta időt kihasználva online kurzuson végül befejezte, amit félbehagyott.

Nyáron visszatér a leghíresebb szerepéhez

Mozivásznon legutóbb az Amszterdam című film, képernyőn pedig a Daisy Jones and the Six című sorozat mellékszerepeiben láthatták őt a nézők. De júliusban érkezik a Justified: City Primeval sorozat, amiben újra A törvény emberében játszott karaktere, Raylan Givens bőrébe és cowboykalapjába bújik.