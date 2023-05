A neve bumerángot jelent

1968. május 28-án Melbourne-ben született. A szülei egy évtizeddel korábban vándoroltak ki Nagy-Britanniából Ausztráliába, főként angol és walesi ősökkel rendelkezik. A keresztneve az ausztrál őslakos nyungar nyelv 'bumeráng' szavából származik.

A húga is sztár lett

Ő a legidősebb a három Minogue-testvér között, és az öccse, valamint a húga is a szórakoztatóiparban futott be karriert. Brendan Minogue tévéoperatőrként tevékenykedik, Danii Minogue pedig énekesnő és televíziós személyiség lett.

Autószerelő szereppel futott be

Mint annyi ausztrál hírességnek, neki is a világ egyik leghosszabban futó szappanoperája, a Szomszédok (Neighbours) jelentette az ugródeszkát. 17 évesen kezdett szerepelni a sorozatban, és egy rendkívül fiús, autószerelővé váló diáklányt alakított.

Véletlenül lett belőle énekesnő

Színésznői karriert tervezett, de aztán egy jótékonysági rendezvényen fellépve elénekelte a Loco-Motion című 1962-es Little Eva-dalt, ezt pedig meghallotta egy lemeztársaság menedzsere, és meglátta benne a lehetőséget. Leszerződtették Minogue-ot, elkészítették a saját verzióját a dalból a bemutatkozó lemezére, és az egész világon berobbant a slágerlisták élére.

Ő az egyik legkisebb világsztár

Mindössze 152 centiméter magas, amit gyakran magassarkú cipőkkel ellensúlyoz, a koncertjei koreográfiáiban pedig külön figyelnek arra, hogy a körülötte lévő táncosok ne hangsúlyozzák ki az „alacsonyságát".

20 ezer rajongó várta az első filmpremierjén

Az első mozifilmes szerepét A szerelem menekültjei című 1989-es romantikus drámában játszotta. Ekkor énekesként már világsztárnak számított, és a film londoni díszbemutatójának helyszíne előtt 20 ezer rajongó várakozott, hogy találkozhasson vele. Minogue azóta is rendszeresen (ha nem is túl gyakran) szerepel filmekben, így felbukkant többek között a Streetfighter – Harc a végsőkig, a Moulin Rouge!, a Holy Motors és a Törésvonal című produkciókban is.

Nem akármilyen rekordokat tart

Ő az első és egyetlen olyan női előadó, aki négy egymást követő évtizedben is képes volt a brit toplista élére jutó albummal előrukkolni. Ő minden idők legsikeresebb ausztrál női előadója az eladott lemezeket, és az egyetlen koncertre eladott jegyeket illetően is. A Can't Get You Out os My Head című dala 40 különböző országban állt a toplisták élén.

Sosem ment férjhez

Nem született gyereke és sosem házasodott meg, noha 2016 és 2017 között jegyben járt az angol színész Joshua Sasse-val. Híres szerelmi kapcsolat fűzte még a Szomszédok idején a szereplőtárs, szintén ausztrál szupersztár Jason Donovanhoz. Párkapcsolatban élt az ausztárl énekes Michael Hutchence, a francia színész Olivier Martinez oldalán, legutóbb pedig a brit kreatív igazgató Paul Solomons volt a párja, egészen az idei év elejéig.

A „Kylie-hatás" nők ezreinek életét mentette meg

2005-ben mellrákkal diagnosztizálták, ezt pedig rögtön felvállalta a nyilvánosság előtt is, így az egész világon sokkoló hírként futott végig. Szerencsére a sikeres kezeléseknek hála teljesen tünetmentes már jó ideje, és a betegsége pozitív hatással is járt: Ausztráliában utána 40%-al több nő ment el rákszűrésre, ez pedig minden bizonnyal több ezer életet mentett meg.