Hajón dolgozott szakácsként, magyar rendező filmjéért is jelölték Oscar-díjra, saját maga is elhitte a róla szóló városi legendát, és vonzódik az ingatlanügynökökhöz. 65. születésnapját ünnepli a hollywoodi sztárszínésznő Annette Bening, akiről összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet a jeles alkalomból.

Német a neve

A kansasi Topeka városában született 1958. május 29-én egy biztosítási ügynök apa és egy kórusénekes anya gyermekeként. A családjuk angol, ír, walesi és német ősökkel rendelkezik, utóbbiaktól származik a Bening név is.

Egy éven át szakácsként dolgozott

A középiskola befejezése után tartott egy év szünetet, ami alatt egy csendes-óceáni túrákra turistákat szállító hajón vállalt munkát. A szakácskodás volt az elsőszámú feladata, mellette pedig jutott ideje búvárkodni is.

Harmincasként futott be

Legalábbis a mozik világában, mert színpadi színésznőként ekkor már elismertnek számított. De az első filmszerepei nem váltották be a hozzájuk fűződő reményeket, és csak az 1990-es Svindlerek révén vált ismert és keresett filmsztárrá.

Megszelídítette Hollywood legnagyobb nőcsábászát

A Bugsy című gengszterfilm készítése közben találkoztak és szerettek egymásba Warren Beattyvel, de annyira, hogy a forgatás végére Bening már terhes volt. Nem sokkal később össze is házasodott a nála 21 évvel idősebb színésszel, akit Hollywood legnagyobb nőcsábászának és örök agglegényének tartottak. Azóta is együtt vannak, négy gyerekük született.

Le kellett mondania az Oscar-gálán bejelentett szerepéről

Eredetileg ő játszotta volna a Macskanőt a Batman visszatérben, amiért egymillió dolláros gázsi járt volna neki, és már az 1991-es Oscar-gálán is úgy konferálta őt fel Billy Crystal, mint a híres képregénykarakter következő megformálóját. De időközben teherbe esett, így visszamondta a szerepet, amit így Michelle Pfeiffer vitt sikerre.

Magyar rendező filmjéért is jelölték Oscar-díjra

2004-ben játszotta el Szabó István filmjében a Csodálatos Júlia főszerepét, egy öregedéssel szembenéző sztárszínésznőt. Az alakítás olyannyira különlegesre sikeredett, hogy a legrangosabb filmes díjra is jelölték érte.

Sosem találná ki, milyen szerepet játszott a leggyakrabban

Három különböző mozifilmben is alakított ingatlanügynököt, a Csak egy lövés, A nőfaló ufó és az Amerikai szépség közül az utóbbiért pedig még Oscarra is jelölték. Az Amerikai szépségen és a Csodálatos Júlián kívül kapott Oscar-jelölést a Svindlerekért és A gyerekek jól vannak című filmért is, de egyik alkalommal sem ő távozhatott győztesen a gáláról.

Saját maga is elhitte a róla szóló városi legendát

Hollywoodban sokáig tartotta magát a legenda, hogy a Columbia Pictures logójában lévő híres nőalakot a fiatal Annette Beningről mintázták. Ez olyannyira elterjedt, hogy maga a színésznő is elhitte, legalábbis utólag így nyilatkozott. A sztoriról viszont elszánt filmtörténészek idővel kiderítették, hogy nem igaz.

Maratoni úszóként és eltűnt családanyaként is láthatod a közeljövőben

Legutóbb a tavaly bemutatott Halál a Níluson sztárgárdájában láthattuk őt a hazai mozivásznakon, de még idén érkezik tőle a Nyad című film, amiben azt a híres úszónőt alakítja, aki 64 évesen először próbált meg átúszni Kubából Floridába. De szerepelni fog Chris Pine bemutatóra váró első rendezésében (Poolman) is, valamint ő alakítja azt a családanyát az Apples Never Fall című sorozatban, akinek az eltűnése körül bonyolódik a történet.