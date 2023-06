A keresztnevéből csinált vezetéknevet

1953. június 13-án született Denver városában, Timothy Alan Dick néven. A Dick vezetéknevet elhagyta a komikusi-színészi karrierje kezdetén, ami nem csoda, hiszen a szlengben a szó péniszt is jelent. Így a két keresztnevéből lett művésznév, kicsit átalakítva az írásmódjukat.

Tizenegy évesen tanúja volt az édesapja tragikus halálának

A családjuk egy focimeccs után tartott autóval hazafelé, amikor egy részeg sofőr beléjük rohant a kocsijával, és a balesetben Allen édesapja az életét vesztette.

Nyolc testvér között nőtt fel

Öt édestestvér között telt a gyermekkora, majd az apja halála után az édesanyja újra férjhez ment, így érkezett a családba még három további mostohatestvér is.

Éveket töltött börtönben

1978. október 2-án letartóztatták a kalamazooi nemzetközi reptéren, mert 650 gramm kokaint találtak nála. Mivel bűnösnek vallotta magát drogcsempészetben, és együttműködött a hatóságokkal, így enyhébb büntetést kapott, amiből végül 2 év 4 hónapot kellett rácsok mögött töltenie. Két évtizeddel később ismét meggyűlt a baja a törvénnyel, amikor részeg vezetésért letartóztatták, de ez alkalommal megúszta felfüggesztett büntetéssel és kötelező elvonókúrával.

Fogadásból lett komikus

Standup komikusként indult a szórakoztatóipari karrierje, méghozzá egy fogadás eredményeképpen: egy barátja hívta ki, hogy fel mer-e menni a színpadra a detroiti Comedy Castle-ben. A színpadi komédiázást pedig néhány év múlva követték a televíziós, majd a filmes szerepek is.

Élete legsikeresebb hetében három csúcsot is tartott

1994 novemberében volt egy olyan hét, amikor egyszerre állt az amerikai toplisták élén az aktuális tévésorozatával (Házi barkács), mozifilmjével (Télapu) és könyvével (Don't Stand Too Close to a Naked Man) is.

Saját barkácsmárkával rendelkezik

Az egyik hobbija az otthoni barkácsolás, imádja a különféle barkácsgépeket, és gyakran alakít is olyan figurákat, akik ilyesmivel foglalkoznak. Így aztán nem csoda, hogy az üzleti életben is kamatoztatni kezdte ezt az imidzsét, és 1996-ban elindította a saját márkáját ezen a vonalon.

Lányos apaként a saját életéből merített a sikersorozatához

Kétszer nősült meg, 1984 és 2003 között Laura Diebel volt a felesége, 2006 óta a színésznő Jane Hajduk oldalán él házasságban. Mindkét házasságából egy-egy lánya született, így volt honnan merítenie az Apa csak egy van című sikersorozatához, ami egy olyan férfi mókás konfliktusairól szól, akit csupa nő vesz körül a családjában.

A sci-fi a kedvence

Hatalmas rajongója a tudományos-fantasztikus műfajnak, a kedvenc filmjei és könyvei a zsáner olyan darabjai, mint A nap, mikor megállt a Föld, a Tiltott bolygó, A nyolcadik utas: a Halál, a Ragadozó, a Dűne, vagy a Gyűrűvilág. Ehhez képest ő maga csak egyetlen sci-fiben szerepelt (Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés), bár idesorolhatjuk az űrhajós játékfigura, Buzz Lightyear szinkronizálását is a Toy Story-filmekben.