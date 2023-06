Vannak olyan kulturális kódok, amelyek összekötnek minket, ilyenné kezd válni az ország legnépszerűbb kulturális rendezvénye, a Múzeumok Éjszakája is, amelyen tavaly több mint 300 ezren vettek részt és a szervezők idén is hasonlóan magas részvételre számítanak - emelte ki Vincze Máté.

Hozzátette: a rendezvény célja, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba.

Vincze Máté elmondta, hogy az eseményt 2023-ban Miklósa Erika, a Magyar Szent István-rend birtokosa, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes népszerűsíti jószolgálati nagykövetként.

A rendezvény idén a "TRendben vagyunk" szlogen köré épül, kiemelt helyszíne pedig Veszprém lesz, ahol 13 intézmény várja majd a látogatókat. A kiemelt tematikához az intézmények csaknem 330 programmal kapcsolódnak - tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy a Neumann János-emlékévhez csatlakozva tíz intézményben mutatják be izgalmas programok segítségével a 120 éve született, világhírű matematikus sokrétű munkásságát.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere beszámolt arról, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program évében számos izgalmas múzeumi és kísérőprogrammal készülnek a Múzeumok Éjszakájára. Veszprémben 13 intézmény 30 helyszínen több mint félszáz programmal várja majd a látogatókat.

Kiemelte, hogy a Múzeumok éjszakáján nyílik meg az Egry József munkásságát bemutató kiállítás a megújult Laczkó Dezső Múzeumban, és a festőművész előtt tiszteleg a Művészetek Háza tárlata is. Emellett lesznek programok a Digitális Tudásközpontban, a Margit-romoknál és a Foton Audiovizuális Centrumban is - sorolta a polgármester.

Bernert Zsolt, a keddi sajtóeseménynek helyet adó Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója elmondta, hogy idén még színesebb programokkal készülnek, mint tavaly: az esemény középpontjában Dél-Amerika állat- és növényvilága áll majd.

A program - a gyermekes családokra tekintettel - délután négy órakor kezdődik a múzeumban, ahol nyolc kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, a múzeum munkatársai berendeznek egy 600 lepkének otthont adó lepkeházat, lesz élőállat-bemutató, emellett dél-amerikai ételeket is kóstolhatnak és latin zenét is hallgathatnak az érdeklődők.

A Múzeumok Éjszakája programjai a www.muzej.hu weboldalon érhetőek el, valamint egy mobilalkalmazás is az érdeklődők rendelkezésére áll. A MUZEJ EVENT@HAND applikáció ingyenesen tölthető le.

Budapesten idén is egységes karszalaggal látogathatók a Múzeumok Éjszakája rendezvényei és kiállításai, ezzel a karszalaggal lehet közlekedni a BKK kizárólag ezen az estén üzemeltetett múzeumi járatain is. A rendezvény fő szervezője a KIM.