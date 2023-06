Alkonyat: Jacob és Renesmee

A mai napig nem tudták megemészteni az Alkonyat-filmek rajongói, hogy Jacob szívfájdalmát egy ilyen bizarr romantikus szállal próbálták gyógyítani. Aki esetleg elfelejtette már a történetet: Jacob a főszereplőbe, Bella Swanba szerelmes, és egy darabig harcol is Edwarddal a kegyeiért, de végül nem győzedelmeskedik. Bella és Edward kapcsolatából félig ember, félig vámpír gyerek születik: Renesmee, aki a szokásosnál sokkal, de sokkal gyorsabban nő – egy darabig. Amikor Jacob meglátja a kislányt, megtörténik az úgynevezett bevésődés. Ez nem pusztán szerelem, hanem olyan elszakíthatatlan kötelék, amely egy életen át tart. Mélyebb, ősibb, stb... Nos, az emberek ettől függetlenül nem voltak lenyűgözve ettől a történetszáltól, és azóta is megemészthetetlen maradt ennek a két szereplőnek az összehozása, bármennyire is próbálták megmagyarázni.

Így jártam anyátokkal: Ted és Robin

Összesen 208 részen keresztül mesélte el Ted Mosby a gyerekeinek az anyjukkal való megismerkedése történetét. Hosszú évadokon keresztül várta minden néző, mikor találja meg a kissé különc építész azt a nőt, aki a tökéletes a számára. Sok bukását, csalódását, szívfájdalmát és hatalmas baklövését kísértük végig, de nem mondhatnánk, hogy megérte. A sorozat utolsó része ugyanis mindent tönkretett, az izgatott várakozás értetlenségbe és dühbe csapott át. Ez egy olyan rémálom, amiből soha nem ébredünk fel – a sorozat ugyanis elkészült, a történet lezárult, de arra senki nem számított, hogy ezzel ér majd véget. Ted végül megtalálja Tracyt, akit mintha neki teremtettek volna, de aztán a sorozat alkotói a két gyerekük megszületése után elteszik a karaktert láb alól, hogy Ted visszatérhessen Robinhoz... Ez annyira feldühítette az embereket, hogy a sorozat DVD-kiadásában kénytelenek voltak egy alternatív befejezéssel szolgálni: ebben a történet ugyanúgy Ted monológjával zárul, de az alatta látható képsorokból kivettek minden utalást Tracy betegségére, tulajdonképpen a farhamptoni vasútállomáson történő első találkozással ér véget a sztori. Teljesen kimaradt belőle a 2030-ban játszódó rész is, tehát ennek alapján Ted és Tracy, Barney és Robin a jövőben is együtt vannak.

Szívek szállodája: Lorelai és Chris

A sorozat első percétől kezdve érezhető volt, hogy Lorelai Gilmore és a mogorva kávézós, Luke között megvan a kémia. Minden rajongó azt várta, hogy mikor talál végre egymásra ez a két szereplő, de amikor végre bekövetkezett, annak csúfos vége lett, legalábbis elsőre. Ezt a kudarcot követte Lorelai és Chris románca. Ha nem erről a sorozatról és nem ezekről a szereplőkről lett volna szó, klasszikus romantikus fordulat is lehetett volna, hogy annyi viszontagság után az egyedülálló anya mégis a gyereke apja mellett köt ki, de ezek a karakterek nagyon nem illettek egymáshoz. A románcot Stars Hollow polgárai sem támogatták, de még Rory, vagyis a közös lányuk sem volt elragadtatva a dologtól. Az egyetlen, aki örült, az Emily Gilmore, és mint tudjuk, ha valami szerinte nagyszerű, akkor azt minden normális ember másképp gondolja. Nem is volt hosszú életű a románc, olyan gyorsan elváltak, mint amilyen gyorsan (és titokban) összeházasodtak Párizsban. A sors, vagyis inkább a sorozat iróinak fintora, hogy ennek a kapcsolatnak pedig Luke miatt lett vége. Chris ugyanis valahol mélyen mindig tudta, hogy Lorelai nem hozzá, hanem a kávézóshoz tartozik.