Szabadságharcosok és szicíliaiak leszármazottja

Az édesanyja oldaláról olaszok, közelebbről szicíliaiak az ősei, az apai Lauper ág pedig svájci németekhez vezethető vissza. Olyannyira, hogy az énekesnő közvetlen leszármazottja annak a Christen Laupernek, aki az 1653-as svájci parasztfelkelés egyik vezetője volt.

Már 12 évesen kitalálta az imidzsét, de akkor még nem aratott sikert vele

12 éves korában kezdett el gitározni és dalokat írni, Cindy helyett Cyndiként használni a nevét, de a később védjegyévé váló excentrikus öltözködés és színes hajak korszaka is ekkor kezdődött nála. A diáktársai nem igazán díjazták az egyediségét, és rendszeresen zaklatták. „Akkor megdobáltak a ruháimért, most pedig mindenki azt kérdezi, honnan szerzem őket." – nyilatkozta erről.

Elvesztette a hangját

A karrierje kezdetén egy feldolgozásokat előadó banda énekeseként próbálkozott, de 1977-ben teljesen elment a hangja, és az orvosok azt mondták neki, hogy soha többet nem fog tudni professzionális szinten énekelni. Egy év alatt azonban apránként visszaküzdötte az énekhangját.

A példaképéről nevezte el a zenekarát

Az első igazi, saját dalokat játszó zenekara a Blue Angel lett, amit Lauper nagy kedvence és példaképe, Marlene Dietrich Kék angyal című legendás filmje nyomán neveztek így el.

A saját cuccaiból készítette el a leghíresebb videoklipjét

Világsztárrá a Girls Just Want to Have Fun című dala és annak klipje tette. Utóbbihoz annyira kevés pénz állt rendelkezésre, hogy Lauper maga vette meg a díszlethez a retro bútorokat és tapétákat, a szereplőknek a saját napszemüvegeit és sminkkészletét adta oda. Sőt, a saját anyukája alakítja a videóban a mamáját.

Rajong a pankrációért

Nemcsak nézni szereti a feszülős cuccokba bújt izompacsirták előre megkoreografált küzdelmeit, de gyakran díszvendég is ilyen rendezvényeken, és rengeteg baráttal is rendelkezik ebből a világból, akik a videoklipjeiben is gyakran felbukkannak.

Egyszerre ünneplik a születésnapot a férjével

A Hajsza versenytempóban című film forgatását ismerkedett össze David Thornton színésszel, akivel 1991 óta házasságban élnek, és egy gyerekük is született. A családban pedig nem nehéz közös szülinapi bulit tartani, mert Lauper férje mindössze 10 nappal idősebb nála.

Igazi meleghimnusszá vált az egyik dala

Az énekesnő a karrierje kezdete óta hangos támogatója a melegjogoknak, amiben személyes motiváció is közrejátszik: leszbikus lánytestvére kapcsán gyakran volt tanúja hátrányos megkülönböztetésnek. Lauper a kiállása és az imidzse miatt is igazi melegikonná vált, a True Colors című dala pedig afféle meleghimnusszá. Nem véletlenül lett True Colors United az alapítványának neve sem, ami olyan meleg fiataloknak nyújt segítséget, akiket kitagadnak otthonról a szexuális orientációjuk miatt.

Olyan triplázásra volt képes, mint nagyon kevesen

Nemcsak a legfőbb zenei díjnak számító Grammyt nyerte el néhányszor, de a Megőrülök érted című sorozatban nyújtott színészi alakításáért a fő televíziós díj Emmyt is. Néhány éve pedig a színészi szakma csúcsát jelentő Tony-díjat is bezsebelte a Kinky Boots (Mr. Tűsarok) című musicalért, aminek ő írta a zenéjét és dalszövegeit.

A pikkelysömör az egész testét beborította

Egy 2010-es koncertturné közben kezdte el észlelni magán a pikkelysömör tüneteit, amelyek idővel annyira súlyossá váltak, hogy az arcán kívül már mindenhol foltok borították, állandó kimerültséggel és testhőingadozásokkal küzdött. Végül egy gyógyszer segítségével sikerült kontroll alá vonni a betegségét.