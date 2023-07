Gabi a Borsnak arról beszélt, hogyan éli meg a napokat férje és kislánya nélkül.

"Egyáltalán nem könnyű, de a koncertek izgalmával, a készülődéssel, a programokkal, a nap végére mindig nagyon elfáradok, így elviselhetően telnek a külön töltött napok" - nyilatkozta. "Nagyon tudnak hiányozni, most is amikor elváltunk - nem a kislányom előtt -, de a kocsiban megkönnyeztem az elválást. Nagyon intenzív napok vannak mögöttünk, sok időt töltöttünk hármasban, így ezek az élmények fognak erőt adni abban a kilenc napban, amíg nem leszek otthon" - tette hozzá.

Gabi a lapnak azt is elárulta, még a tavalyi nagysikerű fellépésénél is nagyobb bulikat terveznek.

"Nagyon vártam már, hogy megérkezzünk Erdélybe (...) Tavaly is fergeteges volt a turné erdélyi része, rengeteg energiát adott, feltöltött. Most pedig kifejezetten nagy öröm számomra, hogy a Fricska táncegyüttessel kiegészülve egy hatalmas műsort tudunk adni látványban és hangzásban is. Azt gondolom egyedülálló lesz, de ez is volt a tervünk, hogy fokozni tudjuk a tavalyi hangulatot. Négy hónapig készültünk erre a turnéra, szívünket-lelkünket beleadjuk, a Fricska még indulás előtt is próbált!" - mesélte Gabi, aki korábban arról nyiatkozott, miként kezeli a támadásokat.

"Nagyon sok fizetett troll van, és az oldalaimon lévő negatív kommentelők nagy része kamuprofil, akik mögött nincs valós ember. Ez egy sikk most" - vélekedik, és hozzátette, a kommentelési lehetőséget nem akarja letiltani. "Nagyon sok ember van, aki szeret engem" - mondta. Azt, hogy miként vélekedik az őt gyalázókról, itt írtunk.