Tóth Gabi ismert emberként sok támadásnak van kitéve már nagyon hosszú ideje. Mint elmondta, megérti, ha valakinek ő túl sok, nem kell, hogy mindenki szeresse.

"Nekem is vannak emberek, akiket nem kedvelek. Engem sem kell kedvelni mindenkinek. Én vállaltam, egy megosztó személyiség vagyok, valakinek vibráló vagyok, valakinek túl sok, túl ömlengős. De vannak, akik pont ezért szeretnek" - mondta Tóth Gabi a Tényeknek. Már régóta tűri a bántó kommenteket, de most ismét megnövekedett a számuk egy felkapott videó miatt, amelyen egy Beyoncé számot énekel.

Gabi elmondta, ez a kiragadott részlet egy olyan hosszú produkcióból való, amelyben a különböző stílusokat mutatják be társával. "A legutolsó 3 percet kivágta valaki és most kiderült, hogy nem jó" - mondta az énekesnő. A videó mellett azért is sokan támadják, mert ő nyerte el az Év női előadója címet a Petőfi Zenei Díjátadón.

"Nagyon sok fizetett troll van, és az oldalaimon lévő negatív kommentelők nagy érsze, azok kamuprofilok, akik mögött nincs valós ember. Ez egy sikk most" - árulta el Gabi, aki inkább azokkal foglalkozik, akik személyesen odamennek hozzá, és biztatják őt. A kommentelési lehetőséget azonban nem akarja letiltani. "Nagyon sok ember van, aki szeret engem" - mondta, nekik pedig meg akarja adni a lehetőséget a kommunikációra. A helyzete nem könnyű, az elmondása szerint ha nem reagál a negatív hozzászolásokra, akkor azért támadják, de az is baj, ha nem hagyja szó nélkül ezeket. Nem tudja, miért kötnek bele minden lépésébe.

"Én nem ártottam, nem loptam meg senkit, nem csaltam adót, nem drogozok, nem csalom meg a férjem, nem csinálok semmi olyat, ami tényleg botrányhősnő szerepbe rakna engem. Én egy családanya vagyok, aki sok mindent megélt. Egy vadóc tinilányból édesanya lettem. Ezt a változást az emberek nehezen viselik, mert szeretjük a megszokottat. De hát milyen fura lenne, ha 35 évesen még mindig 15 éves szinten ugrálnék a színpadon azokban a ruhákban, nem?" - vallja. Elárulta azt is, mi ad erőt neki a mindennapokban.

"Az igazán fontos dolgok, hogy van egy gyönyörű kislányom, ott a férjem, van egy gyönyörű családom. Építgetem a kis házamat, kertészkedem, főzünk jókat, nagyokat beszélgetünk" - árulta el.