A tehetséges lány 1921-ben a Magyar Színházhoz szerződött, 1924-ben pedig Jób Dánieltől kapott szerződést a Vígszínházhoz. 1925-től Ausztriában is játszott a bécsi Josefstädter Theatherben, de Berlinben és Hamburgban is színpadra lépett.

1923-ban, az Égi és földi szerelem című darab próbáin ismerkedett meg a fiatal színésznő az akkor még nős, negyvenes éveit taposó Molnár Ferenccel. Menthetetlenül egymásba szerettek, az író még darabot is írt hármójuk szerelmi háromszögéről. Az üvegcipő azt üzeni az olvasóknak és a színház szerelmeseinek, hogy nem csak a mesékben van olyan, hogy a szolgálólány elnyeri a herceg szerelmét. Végül az életben is így lett: Molnár Ferenc elvált primadonna feleségétől, Fedák Sáritól és 1926-ben feleségül vette Darvas Lilit.

Rendhagyó kapcsolat volt az övék. Az író gyengéje volt a szebbik nem, és bár életük végéig kitartottak egymás mellett, mégis többször éltek egymástól távol.

Molnár Ferencről azt tartották, hogy nem bánt kesztyűs kézzel a feleségeivel. Darvas Lilit nem kellett félteni, amikor az író először felemelte a kezét, a színésznő felkapott az asztalról egy réz gyertyatartót és azt mondta, hogy ha megpróbálja megütni, akkor ezzel veri fejbe – írja az Újságmúzeum.

Házasságuknak talán az volt a titka, hogy évente csupán néhány hetet töltöttek egymással híres luxusszállodákban Európa legszebb tájain, az idő fennmaradó részében Móra Ferenc csinos nőkkel múlatta az idejét, míg Darvas Lili a karrierjét építette.

Minden évben egyszer, egy hétig én vagyok a te érzéki szerelmed" – írta egyszer feleségének az író.

1938-ban a színésznő egy szerep kedvéért Amerikába utazott, s addig kérlelte Móra Ferencet, hogy 1940-ben végül utána repült New Yorkba, de ahogy Budapesten, itt sem éltek együtt. Bár azt hozzá kell tenni, hogy az író nem egyedül érkezett Amerikába, magával vitte fiatal titkárnőjét és egyben legújabb szeretőjét, Bartha Vandát. Sok időt töltöttek hármasban, a két nő jó kapcsolatot ápolt egymással, szinte legjobb barátnők lettek. Az idillnek azonban hamar vége lett, amikor Vanda 1947-ben öngyilkos lett, feltételezhetően azután, hogy megtudta, a családtagjai mind odavesztek Auschwitzban. Az írót nagyon megviselte szeretője halála, ki sem mozdult szállodai szobájából, ahova csak Darvas Lilit engedte be. Amikor 1952-ben, 74 éves korában meghalt, a színésznő Bartha Vanda sírja mellé temettette földi maradványait.

A színésznő pályája a tengerentúlon is folyamatosan ívelt felfelé, először 1944-ben lépett fel a Broadway-n, de televíziós szerepei is adódtak. Olyan híres színészekkel játszott együtt, mint Charlton Heston, Walter Matthau, de Ronald Reagan is volt partnere a filmvásznon. Egyedül élt, de sosem volt magányos, például Greta Garbóhoz is szoros barátság fűzte.

Darvas Lilit többször hazahúzta a szíve Magyarországra, 1965-ben nagy sikert aratott Molnár Ferenc Olympia című színművében, de talán legemlékezetesebb alakítását 1970-ben a Szerelem című filmben alakította Darvas Iván és Törőcsik Mari társaként. A Magyar Televízióban 1972-ben játszott utoljára, az Egy óra – három arc című tévéjáték forgatása során már betegeskedett, de erről szinte senki sem tudott – írja a kultura.hu.

A közkedvelt színésznő 1974. július 23-án hunyt el New Yorkban. Végakaratának megfelelően a Linden Hill temetőben helyezték örök nyugalomra, kissé távolabb Molnár Ferenc sírjától. Ahogy az életben sem élt együtt a híres páros, úgy halálukban is megtartották a távolságot.