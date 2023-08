Darth Vader vette rá a színészkedésre, két diplomát is szerzett a világ egyik legmenőbb egyetemén, retteg a liftektől, és idén óriási megtiszteltetés vár rá. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 65. születésnapját ünneplő hollywoodi sztár, Angela Bassett kapcsán.

Négyéves koráig a nagynénje nevelte

1958. augusztus 16-án New Yorkban született egy szociális munkás anya és egy lelkészcsaládból származó apa gyermekeként. A családba nagyon gyorsan megérkezett utána a húga is, majd a szülei házassága tönkrement, és az édesanyja nem bírta egyedül a két gyerek nevelését. Ezért aztán a gyerektelen nővérére bízta a kis Angelát, aki négyéves koráig így vidéken nevelkedett.

Darth Vader vette rá a színészkedésre

1974-ben egy washingtoni osztálykiránduláson látta az Egerek és emberek színpadi változatát, a főszerepben azzal a James Earl Jones-szal, aki a mozivásznon Darth Vaderként lett híres. Az ő alakításától lenyűgözve határozta el, hogy színész szeretne lenni.

A világ egyik legmenőbb egyetemén két diplomát is szerzett

Szegény családból származva a tanulást tartotta az egyetlen kitörési lehetőségnek, és ez olyan jól ment neki, hogy egészen a híres Yale egyetemig jutott ösztöndíjasként. Ott pedig két diplomát is szerzett, az egyiket afro-amerikai tanulmányok, a másikat dráma szakon.

Az iskolai szerelmével van együtt több mint 40 éve

A Yale egyetemen ismerkedett meg Courtney B. Vance színésszel, aki azóta is a párja. 1997-ben házasodtak össze, és 2006-ban születtek meg a gyerekeik, egy ikerpár.

Egy rocksztár eljátszása hozta el a befutását

Néhány kisebb tévés és filmes szerep után 1993-ban köszöntött rá a világhír, miután eljátszotta Tina Turnert a róla szóló életrajzi filmben. A szerepre készülve összebarátkozott az énekesnővel, és az alakításáért Oscarra is jelölték.

Már biztosan hallottad a hangját egy óriási slágerben

Az 1995-ös Strange Days – A halál napja című filmben szerepelve mondta el a „Right here! Right now!" mondatokat, amiket Fatboy Slim később hangmintaként felhasznált, és óriási slágert varázsolt belőle.

Klausztrofóbiával küzd

Nem szeret szűk helyeken tartózkodni, a lifteket is utálja. A legjobban akkor szenvedett, amikor a Vámpír Brooklynban forgatásán egy koporsóban kellett hosszasan tartózkodnia.

Olyat ért el a Marvel szuperhősfilmjeivel, mint senki más

A Fekete párduc mindkét részében fontos szerepet játszott, a második epizódért pedig a legjobb női mellékszereplő Oscar-díjára is jelölték. Ezzel ő lett az első, és máig egyetlen, aki színészi Oscar-jelölést kapott a Marvel mozis univerzumban való közreműködéséért.

Nagy megtiszteltetés vár rá idén

Ahogyan az megszokott, az Amerikai Filmakadémia mindig előre bejelenti, hogy kik kapják majd az életmű-Oscart az adott évben. Idén Angela Bassett lesz az egyik, aki abban a megtiszteltetésben részesül, hogy a legrangosabb filmes elismeréssel az egész pályáját jutalmazzák.

Mostanában leginkább rendőrnőként láthatod

A Fekete Párducban játszott szerepe mellett az utóbbi években főleg a 911 L.A. című sorozatban dolgozik, az egyik főszereplő rendőrnőt alakítva. 2024-ben érkezik a következő mozifilmje, a Damsel című sötét tündérmese.