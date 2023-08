A Bartók Béla által gyűjtött, Csillagok, csillagok... kezdetű 110 éves népdalt - a nagykövet előadásában - nem most hallhatjuk először, ám azzal, hogy augusztus elején a TikTokra is felkerült, több emberhez jutott el pár nap alatt mint korábban. 10 nap alatt közel 700-an szóltak hozzá a felvételhez: a diplomata előadása szinte mindenkit lenyűgözött. Volt, aki a tiszta hangját, más a nyelvtudását, sokan pedig a magyar kultúra iránti tiszteletadását emelték ki kommentjükben.

A mongóliai nagykövet - akinek fia is itt jár egyetemre - pár éve a Borsnak beszélt a magyar kultúra iránti kötődéséről. Elmondta, hogy már egyetemistaként is nagyon szerette a magyar zenét és magyar nyelven énekelt dalokat, de most már inkább csak magyar vagy mongol népzenét hallgat. Arról is beszélt, hogy számára az első számú külföldi nyelv a magyar, ha angolul beszél, magyarul gondolkodik és onnan fordít.

A 49 éves Zeneemyadar még évekkel ezelőtt a Magyar Dal Napján ismerkedett össze a Csík Zenekar tagjaival, 2018-ban egy közös produkció erejéig a színpadra is állt velük.

"A zenei tudásom elmarad a Csík tagjainak képzettségétől, de bátorkodom felmenni a színpadra, mert közelebb szeretném hozni a magyar és a mongol népet" - nyilatkozta a fellépés előtt és hozzátette, vannak, amikor a szavak kevesek az érzelmek kifejezéséhez, ekkor a zene lehet ennek a kiváló eszköze. A nagykövet szereti a magyar költészetet is, konkrétabban: leginkább régi magyar költőket olvas.

"A költészetben nem elég érteni a magyar szöveg tartalmát, a mondanivalót érezni kell, az sokkal magasabb tudást igényel" - vélekedik a diplomata, akinek korábban leginkább - például az Arany János lírájában olvasható - a régi magyar szavaink okoztak nehézséget.