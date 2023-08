A Gulácsy Lajos életmű-kiállítás augusztus 27-ig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban bemutatott Csonváry 170 kiállítás pedig már Pécsett jár. Két magyar festőművész, akik hatalmasat alkottak, és akiknek a művein keresztül sokak szerint a mentális állapotukra is következtetni lehet, s bár ez nem jelenti azt, hogy kimerítik az őrült kategóriát, az biztosnak látszik, hogy a művészlélek gyakran jár együtt valamilyen mentális betegségre való hajlammal.

„Te leszel a világ legnagyobb napút festője. Nagyobb Raffaelnél."

Csontváry Kosztka Tivadar 1853. júliusában született, és nem készült festőnek. Apjához hasonlóan gyógyszerész diplomát szerzett, később pedig a jogi egyetemet is elvégezve tisztviselőként dolgozott. 1879-ben egy betegség utáni felépülés érdekében költözött a Tátrába, ahol patikusként kereste kenyerét. 1880-ban hallucinációja volt, amelyről így számolt be:

„Hajnalban nap nap után a lángoló Kárpátokat figyeltem, s egy délután csendesen bóbiskoló tinós szekéren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adta a rajzónt, s egy vénypapírra kezdtem rajzolni a motívumot." Principálisom nesztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. »Mit csinál: hisz maga festőnek született.« Majd főnöke távoztával az utcán rajzát szemlélve a feje fölött hátulról hangot hall: »Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél.



Ekkor 27 éves volt. S noha ellátogatott Rómába, hogy megnézze Raffaello képeit, s meg is állapította, hogy azoknál ő csak jobbakat festene, a következő több mint egy évtizedben továbbra is patikusként kereste kenyerét - no meg a festésre valót - saját gyógyszertárában.

41 éves volt, amikor elkezdett festészetet tanulni, utána bejárta a világot, ez a festményein is nyomon követhető. Amikor 1905-ben közönség elé tárta műveit, nem azt a hatást váltotta ki az emberekből, amire számított, sokan konkrétan bolondnak gondolták. Nagy művei, életnagyságú tájképei megdöbbentették a népet, festményeinek hangulatából alkotója lelki- és elmeállapotára következtettek. A Magányos cédrus és a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című műveiről már bemutatásukkor azt írták a kritikusok, „mintha a maga fájdalmát, a maga egyedülvalóságát festette volna meg ebben a két képben". Utolsó kiállítása 1910-ben volt, a többihez hasonlóan kudarccal zárult. Csontváry magába fordult, téveszmék gyötörték, felhagyott a festéssel, minden pénzét elvesztette, majd 1919-ben, elszegényedve, egyedül halt meg.

Noha soha senki nem állított fel orvosi diagnózist Csontváry elmeállapotával kapcsolatban, utólag azt feltételezi a tudomány, hogy hallucinációja skizofréniához kapcsolódik. Tehát, hogy beteg volt-e, nem tudhatjuk biztosan, az azonban bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy a gyógyszerészből lett festőművész mindig is különc volt. S bár művészetét életében nem ismerték el, halála után annál inkább. Ma már az egyik legnagyobb festőművészünkkén tartjuk nyilván, aki, ha élne, minden bizonnyal büszke lenne rá, hogy az övé a legdrágábban eladott magyar festmény: a Szerelmesek találkozása (Randevú) című alkotását 260 millió forintért vásárolták meg 2006-ban. De az is egészen biztos, hogy annak is örülne, amit Picasso mondott róla:

Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak

A pozitív visszajelzéseket Csontváry Kosztka Tivadar már nem élhette meg, neki csak a közönség gúnyolódása és a kortárs művészek - pl. Rippl-Rónai - részéről is az el nem ismerés, kiközösítés jutott. Ám a műveiből készült tárlatot végigjárva egyértelművé válik, miért van helye a legnagyobbak között. Ahogy Gulácsy Lajosnak is.

„Angyali lélek egy szatír testében..."

Már gyerekkorában látszott Gulácsy Lajos tehetsége, a festőművész folyton rajzolt, míg végül egy rajziskolában kötött ki, ahol neves tanárai azt mondták, tehetségtelen. Otthagyta hát az iskolát és szülőföldjén festegetett tovább. Első kiállított festménye a Dombvidék címet viselte, melyet Gulácsy a Szépművészeti Múzeumnak ajánlott, ahol ki is állították művét. 19 évesen utazott először Rómába, a várost azonnal megszerette, vissza is tért hamar. Az első budapesti kiállítása 25 évesen volt, nagy közönségsikert aratott. Ezután Itália tájain vándorolt, melybe végérvényesen beleszeretett.

Gulácsynak nemcsak a festéshez volt tehetsége, történeteket, verseket írt, számos költő barátja volt, akik szavaltak is első nagy sikerű nagyváradi kiállításán, ahol maga is elszavalta saját költeményeit. Ám a festőművész nehezen viselte a valóságot, a modern világ pörgése felzaklatta, idegrendszerét megviselte, szűknek érezte a teret, a testét, jobban szeretett volna más lenni. Mindig más. Megalkotta saját világát, melyben csodákat festett meg.

Barátja, Juhász Gyula, aki angyali léleknek nevezte egy szatír testében, így írt a világáról:

Nakonxipán volt az ő hazája, ez a furcsa ország, amely szerinte Japán és a Hold között fekszik és amelynek nyelvét ő tudta csak beszélni az összes földi emberek közül. Beszélt is, írt is sokat nakonxipánul, és képein is gyakorta szerepelnek ennek az álomtartománynak apró, mulatságos lakói.

Amikor kitört az I. világháború, melynek híre Olaszországban érte, az számára hatalmas sokk volt, akkora, hogy idegei felmondták a szolgálatot. 1914 és 1917 között több helyen is kezelték a festőt, végül teljesen összeomlott, ezért a Lipótmezőre került, ahol egész további életét töltötte, és ahol tovább festette képeit, melyeken sokszor saját arcát jelenítette meg, számos szerepbe helyezve magát, köztülk Nakonxipipán hercegébe is.

Én csak félig álmodva élem a világot. Egyik szememmel a hazug, édes álomképek káprázatába bámulok, a másik szemem mindig a valóságot figyeli

- írta magáról Gulácsy Lajos, akinek életmű-kiállítását megcsodálva a "vak is látja", hogy mikor milyen mentális állapotban alkotta meg kétségkívül - a műkedvelő számára is - zseniális képeit, melyek között rengeteg van, melyen mondhatni, magát festette meg.

Kell-e őrültnek lenni ahhoz, hogy zseniális lehessen egy ember?

Míg Gulácsy Lajos valóban beteg volt, az egész életét áthatották a mentális zavarok, majd az idegösszeomlás, Csontváry esetében megoszlanak a vélemények. Noha kortársai különcnek, bolondnak nevezték, és van olyan orvos és pszichológus, aki utólag skizoid jellegű problémákat fedezett fel viselkedésében, életében soha nem állt elmegyógyászati kezelés alatt. A 2015-ben elhunyt genetikus professzor, Dr. Czeizel Endre A magyar festőművész-géniuszok sorsa című könyvében kételkedik a zseniális festőművész skizofréniájában, szerinte az csupán legenda, a festő maga hozta létre és alakította ki "őrült imázsát", és erre bizonyítékokkal szolgál.

Már Arisztotelész is foglalkozott az őrület és a kreativitás kapcsolatával, és szoros összefüggést is talált közöttük. Az azóta sokat fejlődött modern orvostudomány szerint azonban, bár a kreativitás, mondhatni, művészlélek járhat furcsa megnyilvánulásokkal, a kiemelkedően tehetséges emberek lehetnek csodabogarak, semmi nem bizonyítja, hogy a zsenialitás őrülettel párosulna.

Az átlagnál jóval kreatívabb ember, a kreatív gondolkodó zseni másképp láthatja a világot, másképp gondolkodhat, mint a hétköznapi emberek, de ez semmiképpen sem egyenlő a bomlott elmével. Akkor sem, ha valóban több olyan író, költő, festő- és más művész mutatja olykor-olykor a skizofrénia vagy depresszió és más mentális betegségek tüneteit. Más szóval, nem minden őrült zseni és nem minden zseni őrült. A hétköznapi emberek körében ugyanolyan szinten fordulnak elő patológiás esetek, mint a művészek körében, a különbség, hogy utóbbiak élete valamilyen szinten mindig is nagyközönség előtt zajlott.