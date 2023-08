A Warner Bros. más filmek premierjének időpontját is megváltoztatta. A Godzilla x Kong: The New Empire, amelyet eredetileg március 14-től játszottak volna csak április 12-én kerül a mozikba.



A produkciók bemutatóit a hollywoodi forgatókönyvírócéh (WGA) és a színészcéh (SAG-AFTRA) sztrájkja miatt halasztották későbbre. A sztrájk alatt ugyanis a színészek nem vehetnek részt a filmek reklámozásában, ami például a sztárszereposztással forgatott Dűne folytatásánál is komoly érvágás lenne - írja az MTI a Variety.com cikke alapján. A Dűne: Második rész szereplői között van Chalamet mellett Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken és Lea Seydoux is.





Felmerült a Jason Momoa főszereplésével készült Aquaman and the Lost Kingdom december 20-ra tervezett debütálásának késleltetése is, de a Warner egyelőre nem változtatott a két produkció bemutatásának dátumán.



A sztrájkok miatt a Sony filmstúdió is elhalasztotta már számos produkciójának forgalmazását: a Kraven, a vadász és a Ghostbusters: Afterlife folytatását 2024-re tolták, a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pedig kikerült az idei naptárból.



Zendayának nemcsak a Dűne: Második rész című filmje késlekedik, hanem az MGM gyártásában készült teniszdrámája, a Challengers is, amelyet csak jövőre vetítenek majd a mozik.