Charlie Chaplin színészként, rendezőként és producerként is nemzetközi hírnévre tett szert, ugyanakkor a magánélete meglehetősen botrányos volt, egészen addig, amíg meg nem ismerte a csodálatos Oona O'Neill-t. Memoárjában azt nyilatkozta, hogy élete legboldogabb eseménye volt ez.

Charlie Chaplinnek nagyon korán kellett felnőnie, mivel édesapja korai halála és édesanyja skizofréniája miatt hamar pénzt kellett keresnie. 12 évesen már a színpadon állt és 24 éves volt, amikor beindult a némafilmes karrierje Hollywoodban. Hiába volt nagyon sikeres a színészetben, magánéletében botrányt botrányra halmozott. Állítólag igazi Casanova volt, nagyjából 2000 nővel volt szexuális kapcsolata, s többen panaszkodtak perverz, kegyetlen hajlamaira. Mindig is vonzódott a fiatal csinos nőkhöz, s nem egyet feleségül is vett.

28 éves volt, amikor házasságot kötött a 16 éves Mildred Harris-szel, mivel azt hitte, hogy a lány terhes. Házasságukból végül egy gyermek született, aki három naposan elhunyt. A pár nem tette túl magát a tragédián és 1920-ban elváltak, majd Chaplin beleszeretett egy másik fiatal lányba.

A színész 35, Lita Grey 16 éves volt, amikor összeházasodtak. Két fiúk született, de ennek a házasságnak is válás lett a vége, az ifjú feleség azzal vádolta férjét, hogy megcsalta, bántalmazta és perverz dolgokra kényszerítette. Chaplinnek végül sok pénzébe került, hogy Lita elhallgasson és elcsituljanak a kedélyek.

Harmadik felesége Paulette Goddard színésznő volt, aki több filmjében is szerepelt és 21 éves volt, amikor Chaplin titokban elvette. 1942-ben végül ennek a kapcsolatnak is vége lett és nem sokkal ezután találkozott a férfi leendő feleségével, Oona O'Neill-lal - írja a Countly Living.

A fiatal színésznő jelentkezett Chaplin egyik filmjébe, ekkor lángolt fel közöttük a szerelem és onnantól fogva elválaszthatatlanok voltak. 1943-ban össze is házasodtak, Chaplin ekkor 53, Oona pedig 18 éves volt, amire sokan felhúzták a szemöldöküket. A lány apja például olyannyira ellenezte a házasságukat, hogy minden kapcsolatot megszakított lányával. A pár azonban nem foglalkozott a rosszalló tekintetekkel, 8 gyermekük született és Chaplin 1977-es haláláig boldog házasságban éltek.

Az elmúlt húsz évben megtudtam, hogy mit jelent a boldogság. Szerencsém volt, hogy feleségül vehettem egy csodálatos nőt. Bárcsak többet írhatnék erről, de ennek köze van a szerelemhez és a tökéletes szerelem a leggyönyörűbb az összes frusztráció közül, mert ez több annál, mint amit szavakkal ki lehet fejezni" – írta Chaplin a memoárjában.

Nem volt mindig könnyű Chaplin feleségének lenni, de Oona O'Neill jól kezelte férje zűrös életét. 1943-ban Joan Barry, korábbi szeretője apasági pert indított a színész ellen, s hiába bizonyosodott be, hogy nem ő az apa, a bíróság mégis arra kötelezte, hogy támogassa a gyermeket. Oona akkor is támogatta a férjét, amikor 1952-ben azt a hírt kapták Londonban, hogy ha vissza szeretne térni az Egyesült Államokba, akkor alá kell vetnie magát egy a politikai nézeteivel és erkölcsi viselkedésével kapcsolatos vizsgálatnak. A pár végül nem tért vissza az USA-ba, gyermekeikkel együtt Svájcban telepedtek le és Chaplin haláláig ott is maradtak. Egymás iránti mély szeretetük megkérdőjelezhetetlen volt.

Miközben Oonával élek, karakterének szépsége és mélysége folyamatos felfedezés a számomra. Még akkor is, amikor egyszerű méltósággal sétál előttem Vevey keskeny járdáján, hátra simítja egyenes sötét haját, melyben megcsillan 1-1 ősz hajszál, hirtelen elönt a szerelem és a csodálat mindazért, aki ő" – írta Chaplin a memoárjában.

Chaplin 1977 karácsonyán halt meg, míg Oona még 14 évet élt. A New York Times szerint boldog feleség és anya volt, akit sosem érdekelt a kettejük között levő korkülönbség.