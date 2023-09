A sűrű fesztiválszezon után sem tétlenkedik a Tankcsapda, az elmúlt napokban klipet forgattak, pénteken a Budapest Park színpadát veszik be, jön még néhány koncert, és aztán jön egy kis szusszanás. A Pesten megjelent Isten című dalukra forgó klip forgatására kizárólag a mi stábunkat engedték be, és ha már ott voltunk, nemcsak az új dalról, hanem arról is faggattuk a debreceni zenekar tagjait, hogy hol és mivel szeretnek kikapcsolódni.