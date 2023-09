Most első alkalommal csatlakozott a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspöksége az Ars Sacra Fesztivál rendezvénysorozatához: fotókiállítással várta az érdeklődőket szeptember 16-a és 22-e között. Az országos fesztivál idei üzenete – „Keresd a békét" – különösen illeszkedett a tábori püspökség mindenkori üzenetéhez.

„Ez az üzenet a 32. zsoltárból való, és hosszabban így szól: 'Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában'. Ez a gondolat a szomszédunkban zajló háború miatt egyfelől rendkívül aktuális, de ami miatt még fontosnak érzem, hogy ugyanez volt a 2019-es Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat jelmondata is. Annak zarándokjelvényét be is mutattam a Magyar Nemzeti Múzeumban, a rendezvénysorozat országos megnyitóján" – idézte fel a Life.hu-nak Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök.

A tábori püspökség – kevésbé ismert, hivatalos nevén: a katonai ordinariátus – a három bemutatott fotósorozattal kiválóan illeszkedett az Ars Sacra keresztény művészeti fesztiválhoz, még akkor is, ha a katonaság tevékenysége alapvetően nem ennek a műfajnak a közvetlen közelében zajlik. Berta Tibor püspök szerint ugyanakkor – belülről szemlélve –, a kultúra, az érzékenység nem is annyira idegen a honvédelem legkülönfélébb ágazataiban tevékenykedőktől.

„Nagyon sok katonát ismerek magam is, aki fest, rajzol, fényképezget, szobrászkodik, fát farag - és nem csak a hobbiból, hanem igazán művészi szinten. Érdemes felidézni, hogy a Magyar Királyi Honvédség működése idején a Ludovikán nagyon sokat tettek a katonatisztek képzése során azért, hogy a honvédelem tudománya mellett valamilyen művészeti ágban is jeleskedjenek. Ennek megfelelően a 'régi idők tábornokai', közül sokan hegedültek, zongoráztak, festettek és sorolhatnám... Kijelenthető, hogy nem csak a katonaságban, de kulturálisan-lelkileg is magasan kvalifikált tisztek voltak. Ugyanez ma sem ritkaság a katonáink között, ékes bizonyítéka ennek a fotókiállításunk is" – mondta a tábori püspök.

A Nemzeti Múzeumban mondott nyitóbeszédében Berta Tibor úgy fogalmazott: szerinte a művészek többsége – legyen az illető költő, író, képíró, szobrász vagy zeneszerző – valamiképpen az örökkévalóságot és az örökkévalót keresi:

„Azt az istenarcot, ami el van temetve bennünk, és amire sok-sok ilyen-olyan réteg rakódik az évek során. A művészek ezt próbálják meg valamiképpen lehántani, valahogy úgy, ahogy a régészek rétegről rétegre haladnak, hogy végül megtaláljanak egy történelmi kincset. A művészek feladata – és ezt láthattuk a püspökségünkön kiállított fotókon is – megláttatni velünk az örökkévalót, Isten arcát. Jómagam mezei akrobataként minden bizonnyal teljesen hétköznapi fényképeket készítek, de aki megnézte nálunk például Benedek Mária alezredes asszony kiállított fényképeit, az rácsodálkozik, mi minden rejlik - mondjuk - egy fában".

Kerekesné Benedek Mária a Magyar Honvédség Logisztikai Támogató Parancsnokság kiemelt főtisztje. Számára a fotózás „egy szabad gyermek játszadozását" jelenti. A tábori püspökség fotókiállításán bemutatott képeit az alezredes az „andante" kifejezéssel jellemezte. „Amit holnap csinálok, az jobban fog tetszeni, mint amit ma készítettem. Lépésről lépésre haladok ebben a műfajban" – fogalmazott a katonai ordinariátus honlapján megjelent beszámoló szerint.

A „Remény" címet adta képsorozatának az Ars Sacra püspökségi fotókiállításának másik alkotója, Horváth Zsuzsa. A Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkársága munkatársának különleges erejű képei az idei, 63. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatokon készültek.

A harmadik alkotó, Kazi Antal képei is ehhez a hagyományos katonai zarándoklathoz kapcsolódtak, igazán művészi „merítést" láthatott a közönség több év munkájából. A HM Zrínyi Katonai Filmstúdió operatőre számára a fényképezés egy életstílus – és ez a szemlélő számára vissza is köszönt a bemutatott fotográfiákról.

A tábori püspökség az idei részvétellel hagyományt teremtett: Buda-Singer Éva főhadnagy, kommunikációs tiszt szerint az idei nagy érdeklődésre való tekintettel mindenképpen kapcsolódni szeretnének a 2024-es Ars Sacra Fesztivál programsorozatához is. Addig pedig, ha minden jól alakul, valóra válhat Berta Tibor püspök álma is: az, hogy