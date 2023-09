Angus Cloud anyja, Lisa azt mesélte a People magazinnak, hogy fia már gyerekkorába is nagyon kreatív volt. Harmadikban kezdett rajzolni, majd középiskolában festékszóróval festett, graffitiket készített. A szobája is tele van az alkotásaival, nagyon szerette azt a helyet, itt is halt meg július 31-én.

Az édesanyja, Lisa aznap reggel az íróasztal fölé görnyedve talált rá a fiára, de először nem gyanakodott semmi rosszra, többször előfordult, hogy Angus elaludt alkotás közben. De ahogy közelebb ment, rájött, hogy valami nincs rendben.

Megráztam, majd sikoltozni kezdtem. Erősebben is meglöktem, ekkor a földre esett. Megpróbáltam újraéleszteni, közben kiabáltam a szomszédoknak, mert nem akartam magára hagyni, amíg telefonálok a 911-nek. A karomban tartottam egészen addig, míg el nem vitték. Nagyon hiányzik" — mesélt élete legszörnyűbb napjáról az édesanya.

Közel két hónappal Angus halála után, az Alameda megyei halottkém megerősítette, hogy a fiatal színész halálát túladagolás okozta. Fentanilt, benzodiazepineket találtak a szervezetében - olyan gyógyszereket, amelyeket gyakran használnak szorongásos zavarok és álmatlanság kezelésére -, valamint kokaint és metamfetamint is fogyasztott.

„Lelassult a légzése, végül megállt a szíve. Elaludt, de nem akarta magát megölni" - mondta Lisa. „Ő nem csak egy színész, aki túladagolta magát, gyönyörű lélek volt, ezért szerették olyan sokan, és ezért hiányzik annyira mindenkinek."

A halálát megelőző hónapokban Angus gyászolt, az édesapja május 18-án, 65 éves korában halt meg. Három hónap alatt vitte el a gyilkos kór, az egész családot lesújtották a történtek. Ám a halála előtti napon Angus jó kedvű volt, átrendezte a szobáját, egy öreg kanapé helyére betett egy könyvespolcot. A délutánt a nagybátyjával töltötte, majd egy barátjával festegetek. Mielőtt elindultak volna a városba, megölelte az édesanyját, és biztosította róla, hogy nagyon szereti.

„Reggel találkozunk" - mondta utoljára Lisának.

Angus és a barátja, Daniel Aguilera festeni indultak, egy hat éve túladagolásban elhunyt barátjuk emlékére akartak alkotni valamit. Hajnali 4 körül tértek vissza Cloudék otthonába. Aguilera azt mesélte, a fiú nem volt zavart, ezért nyugodtan magára hagyta. Azt mondja, örökre gyötörni fogja a bűntudat, mert a távozása után nyúlt Angus a drogokhoz.

„Lényegében ugyanazon a napon vesztettem el a két legjobb barátomat a fentanil miatt. Átkozottnak érzem magam" - nyilatkozta Aguilera, aki már évekkel korábban lemondott a kemény drogokról.