Egy bohóc hozta a világra

A New York-i születésű Eisenberg édesanyja két évtizeden át dolgozott hivatásos bohócként, főként gyerekek születésnapi zsúrjain fellépve. Minden egyes alkalom előtt ugyanolyan elhivatottsággal készült fel, Eisenberg tőle tanulta a szakmai alázatot. Az édesapja eleinte taxisként dolgozott, majd továbbtanult és egyetemi oktatóságig vitte szociológiai területen.

Gyereksztár volt a húga

A két húga közül az egyik, Hallie Eisenberg komoly népszerűségnek örvendett gyereksztárként, egy tévéreklám miatt mindenki csak Pepsi Girl-ként ismerte egy időben. Az ilyenkor szokásos ifjúsági produkciók mellett pedig olyan hollywoodi filmekben is felbukkant, mint A bennfentes, vagy A kétszáz éves ember. A 2010-es Kóser játszmában a két Eisenberg még testvérpárt is játszott, de Hallie felnőttként már nem tudott karriert befutni, és több mint egy évtizede már nem is szerepel kamerák előtt.

Színészkedéssel küzd a szorongásai ellen

Gyerekkora óta szorongásos zavarokkal és különböző kényszeres tünetekkel él együtt, nem véletlenül alakít a filmvásznon is gyakran neurotikus figurákat. A mentális nehézségei leküzdésében sokat segít neki a színészkedés: amikor más bőrébe bújhat, vagy életveszélyes szituációkat kell eljátszania, ez felszabadítja őt is.

Tiniként Woody Allen ügyvédei írtak neki felszólító levelet

Kamaszkorában írt egy színdarabot, ami arról szólt, hogyan jutott arra a döntésre Woody Allen, hogy megváltoztatja az eredeti nevét (Allen Stewart Konigsberg). A drámát elküldte Woody Allen titkárságára, de jóváhagyás helyett ügyvédi felszólítást kapott, ami letiltotta a művét. Eisenberg később aztán játszott Woody Allen két filmjében (Rómából szeretettetel, Café Society) is.

Szexszimbólumtól kapta az első csókját

Korán kezdte a színészi szakmát, és későn kezdte a csajozást, ennek a kettőnek az együttállása pedig azt eredményezte, hogy a kamerák előtt csókolózott először. A Roger, a csábítás szakértője című filmben egy igazi szexszimbólum, a nála 20 évvel idősebb Jennifer Beals (Flashdance, L., A vámpír csókja) volt a partnere.

Csak filmen ért a Facebookhoz

A színészi karrierje egyik leghíresebb alakítását a Közösségi háló című film hozta el, amiben a Facebook-alapító Mark Zuckerberg szerepéért Oscarra is jelölték. A film forgatása idején Eisenbergnek külön el kellett magyarázni, hogyan működik a Facebook, mivel ő maga egyáltalán nem használta, és távol tartja magát azóta is a közösségi oldalaktól.

Hároméves szünetet tartott a feleségével

A Császárok klubja forgatásán találkozott az asszisztensként dolgozó Anna Strouttal, aki 2002 és 2012 között a párja lett. Majd szakítottak, és Eisenberg a sztárszínésznő Mia Wasikowskával élt kapcsolatban 2013 és 2015 között. Ezután viszont újra összejöttek Strouttal, aki azóta is párja, 2017 óta pedig a felesége és a közös gyermekük édesanyja is.

Egy hangszer a hobbija

Nyolcéves korában ismerkedett meg a dobolással a szülei nagy örömére, és azóta is ez a hobbija. Minden lakhelyére vitte magával az aktuális szerkóját, és teljesen ki tudja kapcsolni a világból a dobolás.

Íróként is sikeres

Nem csak kamaszkorában írt színdarabot Woody Allenről, de később sem hagyta abba az irodalmi próbálkozásokat. Több drámáját is bemutatták már színpadon, jelent meg novelláskötete, egy időben pedig a The New Yorker-ben is saját rovattal rendelkezett.

Belevág a rendezői karrierbe

A közelmúltban elsősorban a Fleishman bajban van című sorozat címszereplőjeként láthatták őt a nézők, miközben filmrendezőként is debütált a When You Finish Saving the World című darabbal. A jövőben pedig úgy tűnik, inkább a direktori karrierre koncentrál: fejlesztés alatt áll egy sorozat a novelláskötetére alapozva, valamint ő írja és rendezi (azért a főszereplése mellett) a Real Pain című filmet, ami két unokatestvérről szól, akik lengyel nagymamájuk halál után a gyökereiket kereső utazásra indulnak, és egy holokauszttúrán kötnek ki.