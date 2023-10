A Mona Lisa a világ egyik legismeretebb festménye, nincs, aki ne látta volna legalább fényképen a titokzatos mosolyú nőt. Most azonban kiderült, az alkotáskor Leonardo toxikus anyagot is használt az elkészítésekor. Arról nem szól a fáma, hogy tudta is, hogy az.

A Louvre egyik leghíresebb festményének, a Mona Lisának a rejtélyét még mindig nem fejtették meg, arra azonban senki nem számított, hogy még mindig okoz meglepetéseket: ezúttal a technikájában.

A 16. századi festményeket falapokra festették, amit több rétegben kellett lealapozni, hogy utána festeni lehessen rá. Így készült a Mona Lisa is, a kutatók pedig felfedezték, hogy Da Vinci a rétegek során a száradás meggyorsításának érdekében ólom-oxidot is használt, aminek az olajjal való találkozásából úgynevezett plumbonakrit képződött - írja a techexplorist Victor Gonzalez, Gilles Wallez, Elisabeth Ravaud kutatásai alapján, amely a Journal of the American Chemical Societyben jelent meg.

Nem tudni, Leonardo da Vinci tisztában volt-e azzal, hogy a plumbonakrit mérgező anyag, írásaiban bőr- és hajgyógyszereknél említette, a festményei kapcsán nem ejtett róla szót.

A plumbonakritot az Utolsó vacsoránál és Rembrand festményeinél is megtalálták a kutatók.

